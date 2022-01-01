Патрон ключевой Практика 1/2"-20UNF 030-177, 13мм, коробка

Преимущества

Надежность

Изготовлено из высокотехнологичного материала

Патрон ключевой ПРАКТИКА 030-177 серия "Профи" 13 мм, 1/2"-20UNF - надежная фиксация сверла в патроне исключает проворачивание. Исчерпывающий ассортимент позволяет подобрать патрон на любую дрель или небольшой сверлильный станок