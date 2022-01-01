Патрон ключевой Практика 1/2"-20UNF 030-177, 13мм, коробка
Арт. X13171202102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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Тип патрона
|ключевой
- Патрон ключевой ПРАКТИКА 030-177 серия "Профи" 13 мм, 1/2"-20UNF - надежная фиксация сверла в патроне исключает проворачивание. Исчерпывающий ассортимент позволяет подобрать патрон на любую дрель или небольшой сверлильный станок
Преимущества
- Надежность
- Изготовлено из высокотехнологичного материала