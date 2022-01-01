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Патрон ключевой Практика 1/2"-20UNF 030-177, 13мм, коробка
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Патроны
    Патрон ключевой Практика 1/2"-20UNF 030-177, 13мм, коробка
    Арт. X13171202102
    Патрон ключевой Практика 1/2"-20UNF 030-177, 13мм, коробка
    Патрон ключевой Практика 1/2"-20UNF 030-177, 13мм, коробка
    Патрон ключевой Практика 1/2"-20UNF 030-177, 13мм, коробка
    Патрон ключевой Практика 1/2"-20UNF 030-177, 13мм, коробка
      Патрон ключевой Практика 1/2"-20UNF 030-177, 13мм, коробка
      Патрон ключевой Практика 1/2"-20UNF 030-177, 13мм, коробка
      Патрон ключевой Практика 1/2"-20UNF 030-177, 13мм, коробка
      Патрон ключевой Практика 1/2"-20UNF 030-177, 13мм, коробка

      Патрон ключевой Практика 1/2"-20UNF 030-177, 13мм, коробка

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171202102

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Тип патрона
      		ключевой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Патрон ключевой ПРАКТИКА 030-177 серия "Профи" 13 мм, 1/2"-20UNF - надежная фиксация сверла в патроне исключает проворачивание. Исчерпывающий ассортимент позволяет подобрать патрон на любую дрель или небольшой сверлильный станок

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлено из высокотехнологичного материала