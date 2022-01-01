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Патрон ключевой Практика 030-146, 10 мм, 1/2"-20UNF
270 ₽
Патроны
    Патрон ключевой Практика 030-146, 10 мм, 1/2"-20UNF
    Арт. О00000024365
    Патрон ключевой Практика 030-146, 10 мм, 1/2"-20UNF

      Патрон ключевой Практика 030-146, 10 мм, 1/2"-20UNF

      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024365

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Тип посадки патрона
      		20UNF
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Тип патрона
      		ключевой
      Макс. размер оснастки, мм
      		10
      Все характеристики
      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Патрон ключевой ПРАКТИКА 030-146 серия "Профи" 10 мм, 1/2"-20UNF - надежная фиксация сверла в патроне исключает проворачивание. Исчерпывающий ассортимент позволяет подобрать патрон на любую дрель или небольшой сверлильный станок.

        Преимущества

        • Высокая надежность
        • Безопасность
        • Длительный срок службы