Патрон ключевой Практика 030-146, 10 мм, 1/2"-20UNF
Арт. О00000024365
Характеристики
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Производитель
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Тип посадки патрона
|20UNF
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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Тип патрона
|ключевой
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Макс. размер оснастки, мм
|10
- Патрон ключевой ПРАКТИКА 030-146 серия "Профи" 10 мм, 1/2"-20UNF - надежная фиксация сверла в патроне исключает проворачивание. Исчерпывающий ассортимент позволяет подобрать патрон на любую дрель или небольшой сверлильный станок.
Преимущества
- Высокая надежность
- Безопасность
- Длительный срок службы