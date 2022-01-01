Патрон ключевой Практика 030-146, 10 мм, 1/2"-20UNF

Преимущества

Высокая надежность

Безопасность

Длительный срок службы

Патрон ключевой ПРАКТИКА 030-146 серия "Профи" 10 мм, 1/2"-20UNF - надежная фиксация сверла в патроне исключает проворачивание. Исчерпывающий ассортимент позволяет подобрать патрон на любую дрель или небольшой сверлильный станок.