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Патрон ключевой Практика 030-177, 13 мм, 1/2"-20UNF
330 ₽
Патроны
    Патрон ключевой Практика 030-177, 13 мм, 1/2"-20UNF
    Арт. О00000024366
    Патрон ключевой Практика 030-177, 13 мм, 1/2"-20UNF
    Патрон ключевой Практика 030-177, 13 мм, 1/2"-20UNF
    Патрон ключевой Практика 030-177, 13 мм, 1/2"-20UNF
    Патрон ключевой Практика 030-177, 13 мм, 1/2"-20UNF
    Патрон ключевой Практика 030-177, 13 мм, 1/2"-20UNF
      Патрон ключевой Практика 030-177, 13 мм, 1/2"-20UNF
      Патрон ключевой Практика 030-177, 13 мм, 1/2"-20UNF
      Патрон ключевой Практика 030-177, 13 мм, 1/2"-20UNF
      Патрон ключевой Практика 030-177, 13 мм, 1/2"-20UNF
      Патрон ключевой Практика 030-177, 13 мм, 1/2"-20UNF

      Патрон ключевой Практика 030-177, 13 мм, 1/2"-20UNF

      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024366

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип посадки патрона
      		20UNF
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Патрон Практика 030-177 поддерживает фиксацию на шпинделе ударной электродрели с помощью резьбового соединения 1/2"-20UNF, обеспечивая установку рабочей оснастки. При наличии переходника изделие может эксплуатироваться и с перфоратором для выполнения сверлильных операций. Патрон принадлежит к ключевому типу и предполагает использование внешнего ключа для зажима элементов оснастки. Ключ представлен в комплекте с рабочим приспособлением.

        Преимущества

        • Конструкция ключевого патрона для дрели Практика 030-177 позволяет надежно зажимать сверла разного назначения с диаметром хвостовика лот 1.5 до 13 мм
        • Габариты изделия в упаковке составляют 50x50x85 мм, а вес равняется 350 граммам