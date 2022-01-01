Патрон ключевой Практика 030-177, 13 мм, 1/2"-20UNF
Арт. О00000024366
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип посадки патрона
|20UNF
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Размер посадки
|1/2 дюйма
- Патрон Практика 030-177 поддерживает фиксацию на шпинделе ударной электродрели с помощью резьбового соединения 1/2"-20UNF, обеспечивая установку рабочей оснастки. При наличии переходника изделие может эксплуатироваться и с перфоратором для выполнения сверлильных операций. Патрон принадлежит к ключевому типу и предполагает использование внешнего ключа для зажима элементов оснастки. Ключ представлен в комплекте с рабочим приспособлением.
Преимущества
- Конструкция ключевого патрона для дрели Практика 030-177 позволяет надежно зажимать сверла разного назначения с диаметром хвостовика лот 1.5 до 13 мм
- Габариты изделия в упаковке составляют 50x50x85 мм, а вес равняется 350 граммам