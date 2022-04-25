Патрон ПрофОснастка Эксперт №169 (1-13 мм, В16)

Преимущества

Долговечность

Износостойкость

Надежная фиксация

Патрон сверлильный самозажимной станочный № 169, диаметр зажима 1-13 мм, посадка B12 на сверлильный станок, ТМ ПрофОснастка. Патрон предназначен для профессионального использования на сверлильных станках и обрабатывающих центрах. Точность биения патрона – 0,2 мм. Размеры патрона L = 94,5 мм L1 = 84,5 мм D = 44 мм (общая длина / длина с закрученными губками / диаметр корпуса патрона). Полностью металлический корпус. Патрон самозажимной для профессионального применения в станочной программе.