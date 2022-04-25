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Патрон ПрофОснастка Эксперт №169 (1-13 мм, В16)
5.0
2
2 830 ₽
Патроны
    Патрон ПрофОснастка Эксперт №169 (1-13 мм, В16)
    Арт. X1317120292
    5.0
    2
    Патрон ПрофОснастка Эксперт №169 (1-13 мм, В16)
    Патрон ПрофОснастка Эксперт №169 (1-13 мм, В16)
      Патрон ПрофОснастка Эксперт №169 (1-13 мм, В16)
      Патрон ПрофОснастка Эксперт №169 (1-13 мм, В16)

      Патрон ПрофОснастка Эксперт №169 (1-13 мм, В16)

      2 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1317120292
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Профоснастка
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип посадки патрона
      		B16
      Тип патрона
      		самозажимной
      Все характеристики
      2 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Патрон сверлильный самозажимной станочный № 169, диаметр зажима 1-13 мм, посадка B12 на сверлильный станок, ТМ ПрофОснастка. Патрон предназначен для профессионального использования на сверлильных станках и обрабатывающих центрах. Точность биения патрона – 0,2 мм. Размеры патрона L = 94,5 мм L1 = 84,5 мм D = 44 мм (общая длина / длина с закрученными губками / диаметр корпуса патрона). Полностью металлический корпус. Патрон самозажимной для профессионального применения в станочной программе.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Износостойкость
        • Надежная фиксация