Патрон ПрофОснастка Мастер №15 (быстрозажимной, 0,8-10 мм)

Преимущества

Долговечность

Износостойкость

Надежная фиксация

Патрон сверлильный БЗП № 15, диаметр зажима инструмента 0,8-10 мм, посадка 1/2 - 20UNF ТМ ПрофОснастка. Патрон быстрозажимной предназначен для бытового и профессионального использования на электрических, аккумуляторных и пневмодрелях иностранного производства. Патрон пластиковый с металлической передней частью корпуса, предназначен для бытового применения. Точность биения патрона – 0,35 мм. Размеры патрона L = 61 мм L1 = 50 мм D = 39 мм (общая длина / длина с закрученными губками / диаметр корпуса патрона).