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Патрон ПрофОснастка Мастер №15 (быстрозажимной, 0,8-10 мм)
5.0
2
Найти аналог
Патроны
    Патрон ПрофОснастка Мастер №15 (быстрозажимной, 0,8-10 мм)
    Арт. X1317120277
    5.0
    2
    Патрон ПрофОснастка Мастер №15 (быстрозажимной, 0,8-10 мм)

      Патрон ПрофОснастка Мастер №15 (быстрозажимной, 0,8-10 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317120277
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Профоснастка
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип посадки патрона
      		20UNF
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Патрон сверлильный БЗП № 15, диаметр зажима инструмента 0,8-10 мм, посадка 1/2 - 20UNF ТМ ПрофОснастка. Патрон быстрозажимной предназначен для бытового и профессионального использования на электрических, аккумуляторных и пневмодрелях иностранного производства. Патрон пластиковый с металлической передней частью корпуса, предназначен для бытового применения. Точность биения патрона – 0,35 мм. Размеры патрона L = 61 мм L1 = 50 мм D = 39 мм (общая длина / длина с закрученными губками / диаметр корпуса патрона).

        Преимущества

        • Долговечность
        • Износостойкость
        • Надежная фиксация