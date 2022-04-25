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Патрон ПрофОснастка Мастер №62 (ключ, 1,5-13 мм, M12)
5.0
2
330 ₽
Патроны
    Патрон ПрофОснастка Мастер №62 (ключ, 1,5-13 мм, M12)
    Арт. X1317120281
    5.0
    2
    Патрон ПрофОснастка Мастер №62 (ключ, 1,5-13 мм, M12)

      Патрон ПрофОснастка Мастер №62 (ключ, 1,5-13 мм, M12)

      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1317120281
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Профоснастка
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип посадки патрона
      		M12
      Тип патрона
      		ключевой
      Все характеристики
      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Патрон сверлильный зажимной ключевой № 62, диаметр зажима инструмента 2-13 мм, посадка М12*1,25 мм на отчественные дрели, ТМ ПрофОснастка. Патрон предназначен для бытового и полупрофессионального использования на дрелях только пр-ва СССР (посадка М12*1,25 мм). Точность биения патрона – 0,35 мм. Размеры патрона L = 72,5 мм L1 = 59 мм D = 42 мм (общая длина / длина с закрученными губками / диаметр корпуса патрона). Полностью металлический корпус. Наиболее популярный и простой патрон с ключом для дрелей, которые произведены в России или СССР.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Износостойкость
        • Надежная фиксация