Патрон ПрофОснастка Мастер №62 (ключ, 1,5-13 мм, M12)

Преимущества

Долговечность

Износостойкость

Надежная фиксация

Патрон сверлильный зажимной ключевой № 62, диаметр зажима инструмента 2-13 мм, посадка М12*1,25 мм на отчественные дрели, ТМ ПрофОснастка. Патрон предназначен для бытового и полупрофессионального использования на дрелях только пр-ва СССР (посадка М12*1,25 мм). Точность биения патрона – 0,35 мм. Размеры патрона L = 72,5 мм L1 = 59 мм D = 42 мм (общая длина / длина с закрученными губками / диаметр корпуса патрона). Полностью металлический корпус. Наиболее популярный и простой патрон с ключом для дрелей, которые произведены в России или СССР.