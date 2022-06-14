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Патрон ПрофОснастка Мастер №78 (3-16 мм, B16, ключ)
5.0
3
Найти аналог
Патроны
    Патрон ПрофОснастка Мастер №78 (3-16 мм, B16, ключ)
    Арт. X1317120282
    5.0
    3
    Патрон ПрофОснастка Мастер №78 (3-16 мм, B16, ключ)
    Патрон ПрофОснастка Мастер №78 (3-16 мм, B16, ключ)
      Патрон ПрофОснастка Мастер №78 (3-16 мм, B16, ключ)
      Патрон ПрофОснастка Мастер №78 (3-16 мм, B16, ключ)

      Патрон ПрофОснастка Мастер №78 (3-16 мм, B16, ключ)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317120282
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Профоснастка
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип посадки патрона
      		B16
      Тип патрона
      		ключевой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Патрон сверлильный зажимной ключевой №78, диаметр зажима 3-16 мм, посадка B16 на сверлильный станок, ТМ ПрофОснастка. Патрон предназначен для профессионального использования на сверлильных станках. Точность бияения патрона – 0,35 мм. Размеры патрона L = 87 мм L1 = 59 мм D = 51 мм (общая длина / длина с закрученными губками / диаметр корпуса патрона). Полностью металлический корпус. Наиболее популярный и простой патрон с ключом.

        Преимущество

        • Долговечность
        • Износостойкость
        • Надежная фиксация