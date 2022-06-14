Патрон ПрофОснастка Мастер №78 (3-16 мм, B16, ключ)

Преимущество

Долговечность

Износостойкость

Надежная фиксация

Патрон сверлильный зажимной ключевой №78, диаметр зажима 3-16 мм, посадка B16 на сверлильный станок, ТМ ПрофОснастка. Патрон предназначен для профессионального использования на сверлильных станках. Точность бияения патрона – 0,35 мм. Размеры патрона L = 87 мм L1 = 59 мм D = 51 мм (общая длина / длина с закрученными губками / диаметр корпуса патрона). Полностью металлический корпус. Наиболее популярный и простой патрон с ключом.