Патрон ПрофОснастка Мастер №78 (3-16 мм, B16, ключ)
Арт. X1317120282
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип посадки патрона
|B16
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Тип патрона
|ключевой
- Патрон сверлильный зажимной ключевой №78, диаметр зажима 3-16 мм, посадка B16 на сверлильный станок, ТМ ПрофОснастка. Патрон предназначен для профессионального использования на сверлильных станках. Точность бияения патрона – 0,35 мм. Размеры патрона L = 87 мм L1 = 59 мм D = 51 мм (общая длина / длина с закрученными губками / диаметр корпуса патрона). Полностью металлический корпус. Наиболее популярный и простой патрон с ключом.
Преимущество
- Долговечность
- Износостойкость
- Надежная фиксация