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Патрон резьбонарезной МТ-3 под винт и набором цанг М12 (комплект 7шт.)
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Запчасти для сверлильных станков
    Патрон резьбонарезной МТ-3 под винт и набором цанг М12 (комплект 7шт.)
    Арт. stalex_19445
    Патрон резьбонарезной МТ-3 под винт и набором цанг М12 (комплект 7шт.)

      Патрон резьбонарезной МТ-3 под винт и набором цанг М12 (комплект 7шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_19445

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы