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Патрон резьбонарезной МТ-4 с лапкой и набором цанг М12 ( комплект-7шт)
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Запчасти для сверлильных станков
    Патрон резьбонарезной МТ-4 с лапкой и набором цанг М12 ( комплект-7шт)
    Арт. stalex_19447
    Патрон резьбонарезной МТ-4 с лапкой и набором цанг М12 ( комплект-7шт)

      Патрон резьбонарезной МТ-4 с лапкой и набором цанг М12 ( комплект-7шт)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_19447

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы