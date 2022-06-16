Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Патрон ПрофОснастка № 21 70102001 (с адаптером)
5.0
2
610 ₽
Патроны
    Патрон ПрофОснастка № 21 70102001 (с адаптером)
    Арт. О00000006676
    5.0
    2
    Патрон ПрофОснастка № 21 70102001 (с адаптером)
    Патрон ПрофОснастка № 21 70102001 (с адаптером)
      Патрон ПрофОснастка № 21 70102001 (с адаптером)
      Патрон ПрофОснастка № 21 70102001 (с адаптером)

      Патрон ПрофОснастка № 21 70102001 (с адаптером)

      610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006676
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Профоснастка
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип посадки патрона
      		20UNF
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Патрон сверлильный БЗП № 21, диаметр зажима инструмента 1,5-13 мм, посадка 1/2 - 20UNF ТМ ПрофОснастка. Патрон быстрозажимной предназначен для бытового и профессионального использования на электрических, аккумуляторных и пневмодрелях иностранного производства. В комплекте переходник SDS+ (для установки на перфоратор). Стоимость патрона с переходником для перфораторов в комплекте выгоднее, чем покупка по отдельности. Патрон пластиковый с металлической передней частью корпуса, предназначен для бытового применения. Точность биения патрона – 0,35 мм. Размеры патрона L = 75 мм L1 = 61 мм D = 43 мм (общая длина / длина с закрученными губками / диаметр корпуса патрона).

        Преимущества

        • Долговечность
        • Износостойкость
        • Надежная фиксация