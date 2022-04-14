Электрический паяльник Зубр 55401-65
Арт. Х153032
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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Упаковка
|коробка
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- Паяльное оборудование «ЗУБР» разработано в соответствии с самыми высокими требованиями и обеспечивает качественную работу на протяжении всего срока службы. Применяются для пайки радиодеталей и проводов. Длительный срок службы инструмента и быстрый нагрев рабочей части достигаются за счет высококачественного нагревательного элемента. Все элементы прибора выполнены из современных долговечных материалов.