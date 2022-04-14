Электрический паяльник Зубр 55401-65

Паяльное оборудование «ЗУБР» разработано в соответствии с самыми высокими требованиями и обеспечивает качественную работу на протяжении всего срока службы. Применяются для пайки радиодеталей и проводов. Длительный срок службы инструмента и быстрый нагрев рабочей части достигаются за счет высококачественного нагревательного элемента. Все элементы прибора выполнены из современных долговечных материалов.