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Электрический паяльник Зубр 55401-65
5.0
2
402 ₽
430 ₽
Электрические паяльники
    Электрический паяльник Зубр 55401-65
    Арт. Х153032
    5.0
    2
    Электрический паяльник Зубр 55401-65

      Электрический паяльник Зубр 55401-65

      • -28 ₽
      402 ₽
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х153032
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      • -28 ₽
      402 ₽
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Паяльное оборудование «ЗУБР» разработано в соответствии с самыми высокими требованиями и обеспечивает качественную работу на протяжении всего срока службы. Применяются для пайки радиодеталей и проводов. Длительный срок службы инструмента и быстрый нагрев рабочей части достигаются за счет высококачественного нагревательного элемента. Все элементы прибора выполнены из современных долговечных материалов.