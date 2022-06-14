Паяльник Зубр 55400-40

Преимущества:

Долговечное сменное жало с медным сердечником;

Эргономичная пластиковая рукоятка;

Небольшой вес;

Время нагрева Зубр МАСТЕР 55400-40_z01: до 4 мин;

Максимальная температура нагрева: 380°С;

Соответствие стандарту ГОСТ Р МЭК 60335-2-45-99.

Электропаяльник с пластиковой рукояткой и долговечным жалом, форма конус, 40Вт Зубр МАСТЕР 55400-40_z01 используется для монтажа радиодеталей и проводов в бытовых условиях. Отличается высоким качеством исполнения, продолжительным рабочим ресурсом и быстрым нагревом жала.