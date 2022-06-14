Паяльник Зубр 55400-40
Арт. Х12101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Электропаяльник с пластиковой рукояткой и долговечным жалом, форма конус, 40Вт Зубр МАСТЕР 55400-40_z01 используется для монтажа радиодеталей и проводов в бытовых условиях. Отличается высоким качеством исполнения, продолжительным рабочим ресурсом и быстрым нагревом жала.
Преимущества:
- Долговечное сменное жало с медным сердечником;
- Эргономичная пластиковая рукоятка;
- Небольшой вес;
- Время нагрева Зубр МАСТЕР 55400-40_z01: до 4 мин;
- Максимальная температура нагрева: 380°С;
- Соответствие стандарту ГОСТ Р МЭК 60335-2-45-99.