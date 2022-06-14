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Паяльник Зубр 55400-40
4.7
3
Найти аналог
Электрические паяльники
    Паяльник Зубр 55400-40
    Арт. Х12101
    4.7
    3
    Паяльник Зубр 55400-40

      Паяльник Зубр 55400-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12101
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электропаяльник с пластиковой рукояткой и долговечным жалом, форма конус, 40Вт Зубр МАСТЕР 55400-40_z01 используется для монтажа радиодеталей и проводов в бытовых условиях. Отличается высоким качеством исполнения, продолжительным рабочим ресурсом и быстрым нагревом жала.

        Преимущества:

        • Долговечное сменное жало с медным сердечником;
        • Эргономичная пластиковая рукоятка;
        • Небольшой вес;
        • Время нагрева Зубр МАСТЕР 55400-40_z01: до 4 мин;
        • Максимальная температура нагрева: 380°С;
        • Соответствие стандарту ГОСТ Р МЭК 60335-2-45-99.