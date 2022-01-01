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Паяльный пистолет Prorab 6600
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Паяльные пистолеты
    Паяльный пистолет Prorab 6600
    Арт. Х127603
    Паяльный пистолет Prorab 6600
    Паяльный пистолет Prorab 6600
      Паяльный пистолет Prorab 6600
      Паяльный пистолет Prorab 6600

      Паяльный пистолет Prorab 6600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х127603

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Упаковка
      		коробка
      Регулировка мощности
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет паяльный с набором аксессуаров PRORAB 6600 предназначен для пайки, лужения, выжигания и других мелких работ. Пистолет имеет удобную форму, благодаря чему он легко размещается в одной руке. С ним легко обращаться. Особенности и преимущества:
        • эргономичность даёт комфорт при обращении с инструментом.
        • простота обслуживания и применения.
        • надёжность.
        Комплектация:
        • наконечник паяльного пистолета (2 шт),
        • подставка,
        • прибор для отсоса припоя,
        • прибор для чистки,
        • комплект припоя,
        • увеличительное стекло,
        • кейс.