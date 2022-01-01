Паяльный пистолет Prorab 6600

эргономичность даёт комфорт при обращении с инструментом.

простота обслуживания и применения.

надёжность.

наконечник паяльного пистолета (2 шт),

подставка,

прибор для отсоса припоя,

прибор для чистки,

комплект припоя,

увеличительное стекло,

кейс.

Пистолет паяльный с набором аксессуаров PRORAB 6600 предназначен для пайки, лужения, выжигания и других мелких работ. Пистолет имеет удобную форму, благодаря чему он легко размещается в одной руке. С ним легко обращаться. Особенности и преимущества:Комплектация: