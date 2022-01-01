Паяльный пистолет Prorab 6600
Арт. Х127603
Характеристики
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Производитель
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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Упаковка
|коробка
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Регулировка мощности
|Нет
- Пистолет паяльный с набором аксессуаров PRORAB 6600 предназначен для пайки, лужения, выжигания и других мелких работ. Пистолет имеет удобную форму, благодаря чему он легко размещается в одной руке. С ним легко обращаться. Особенности и преимущества:
- эргономичность даёт комфорт при обращении с инструментом.
- простота обслуживания и применения.
- надёжность.
- наконечник паяльного пистолета (2 шт),
- подставка,
- прибор для отсоса припоя,
- прибор для чистки,
- комплект припоя,
- увеличительное стекло,
- кейс.