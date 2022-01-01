Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Паяльный пистолет Sturm SI 2320 C
Найти аналог
Паяльные пистолеты
    Паяльный пистолет Sturm SI 2320 C
    Арт. Х127605
    Паяльный пистолет Sturm SI 2320 C

      Паяльный пистолет Sturm SI 2320 C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х127605

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Упаковка
      		коробка
      Регулировка мощности
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Паяльный пистолет Sturm SI2320C - простой и удобный в использовании прибор, который служит для работы с различными типами материалов, например, пенопластом, пластиком, деревом и пр. Пистолет подходит для резки, пайки и выжигания. Возможность выбора режима температуры делает приспособление универсальным, что позволяет применять его как в бытовых условиях, так и в профессиональных мастерских

        Преимущества

        • Долговечность
        • Надежность
        • Высокая эффективность
        • Удобство хранения и транспортировки в кейсе
        • Не требует приобретения дополнительных расходных материалов и приспособлений