Паяльный пистолет Sturm SI 2320 C
Арт. Х127605
Характеристики
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Производитель
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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Упаковка
|коробка
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Регулировка мощности
|Нет
- Паяльный пистолет Sturm SI2320C - простой и удобный в использовании прибор, который служит для работы с различными типами материалов, например, пенопластом, пластиком, деревом и пр. Пистолет подходит для резки, пайки и выжигания. Возможность выбора режима температуры делает приспособление универсальным, что позволяет применять его как в бытовых условиях, так и в профессиональных мастерских
Преимущества
- Долговечность
- Надежность
- Высокая эффективность
- Удобство хранения и транспортировки в кейсе
- Не требует приобретения дополнительных расходных материалов и приспособлений