Паяльный пистолет Sturm SI 2320 C

Преимущества

Долговечность

Надежность

Высокая эффективность

Удобство хранения и транспортировки в кейсе

Не требует приобретения дополнительных расходных материалов и приспособлений

Паяльный пистолет Sturm SI2320C - простой и удобный в использовании прибор, который служит для работы с различными типами материалов, например, пенопластом, пластиком, деревом и пр. Пистолет подходит для резки, пайки и выжигания. Возможность выбора режима температуры делает приспособление универсальным, что позволяет применять его как в бытовых условиях, так и в профессиональных мастерских