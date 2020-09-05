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Паяльный пистолет Sturm SI 2321 C
5.0
3
Найти аналог
Паяльные пистолеты
    Паяльный пистолет Sturm SI 2321 C
    Арт. Х1308540
    5.0
    3
    Паяльный пистолет Sturm SI 2321 C
    Паяльный пистолет Sturm SI 2321 C
    Паяльный пистолет Sturm SI 2321 C
    Паяльный пистолет Sturm SI 2321 C
    Паяльный пистолет Sturm SI 2321 C
      Паяльный пистолет Sturm SI 2321 C
      Паяльный пистолет Sturm SI 2321 C
      Паяльный пистолет Sturm SI 2321 C
      Паяльный пистолет Sturm SI 2321 C
      Паяльный пистолет Sturm SI 2321 C

      Паяльный пистолет Sturm SI 2321 C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1308540
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Упаковка
      		коробка
      Защитное покрытие медного жала
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Паяльный пистолет Штурм SI2321C предназначен для соединение деталей, изготовленных из различных твёрдых материалов (чугун, сталь, стекло и др.) при помощи расплавленного припоя.

        Преимущества:

        • Инструмент сделан в форме пистолета, что сделало обращение с ним более легким: можно работать одной рукой;
        • Простота обслуживания;
        • Легкая замена паяльного жала благодаря особой конструкции пистолета.