Паяльный пистолет Sturm SI 2321 C

Преимущества:

Инструмент сделан в форме пистолета, что сделало обращение с ним более легким: можно работать одной рукой;

Простота обслуживания;

Легкая замена паяльного жала благодаря особой конструкции пистолета.

Паяльный пистолет Штурм SI2321C предназначен для соединение деталей, изготовленных из различных твёрдых материалов (чугун, сталь, стекло и др.) при помощи расплавленного припоя.