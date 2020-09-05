Паяльный пистолет Sturm SI 2321 C
Арт. Х1308540
Характеристики
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Производитель
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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Упаковка
|коробка
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Защитное покрытие медного жала
|Нет
- Паяльный пистолет Штурм SI2321C предназначен для соединение деталей, изготовленных из различных твёрдых материалов (чугун, сталь, стекло и др.) при помощи расплавленного припоя.
Преимущества:
- Инструмент сделан в форме пистолета, что сделало обращение с ним более легким: можно работать одной рукой;
- Простота обслуживания;
- Легкая замена паяльного жала благодаря особой конструкции пистолета.