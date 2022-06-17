Ящик для инструментов Blocker Master Standard ПЦ 6650, 16"

Преимущества

Надежные замки позволят безопасно переносить ящик с большой загрузкой

Отверстие для крепления навесного замка позволит защитить инструмент при транспортировке

Ящик Blocker Master Standard подходит для хранения инструмента и других хозяйственных нужд. Классическая форма, внутренний лоток для эффективной организации хранения. Блоки для мелочей на крышке идеально подходят для размещения мелких скобяных изделий.