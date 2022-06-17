Ящик для инструментов Blocker Master Standard ПЦ 6650, 16"
Арт. О00000011365
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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С лотками
|Да
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С выдвижными секциями
|Нет
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Длина, мм
|400
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- Ящик Blocker Master Standard подходит для хранения инструмента и других хозяйственных нужд. Классическая форма, внутренний лоток для эффективной организации хранения. Блоки для мелочей на крышке идеально подходят для размещения мелких скобяных изделий.
Преимущества
- Надежные замки позволят безопасно переносить ящик с большой загрузкой
- Отверстие для крепления навесного замка позволит защитить инструмент при транспортировке