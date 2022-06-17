Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ящик для инструментов Blocker Master Standard ПЦ 6650, 16"
5.0
2
Найти аналог
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Blocker Master Standard ПЦ 6650, 16"
    Арт. О00000011365
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Blocker Master Standard ПЦ 6650, 16"
    Ящик для инструментов Blocker Master Standard ПЦ 6650, 16"
      Ящик для инструментов Blocker Master Standard ПЦ 6650, 16"
      Ящик для инструментов Blocker Master Standard ПЦ 6650, 16"

      Ящик для инструментов Blocker Master Standard ПЦ 6650, 16"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000011365
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Blocker
      Родина бренда
      		Россия
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Длина, мм
      		400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

      С этим товаром смотрят

      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 350 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Отвертка шлицевая Stanley Cushion grip 064916, 5x100 мм
      250 ₽
      5.0
      Отвертка шлицевая Stanley Cushion grip 064916, 5x100 мм
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      175 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      Отвертка Лакра 3101005 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x100 мм
      130 ₽
      5.0
      Отвертка Лакра 3101005 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x100 мм
      Насадка для МФИ ПРАКТИКА 240-416 (93 мм)
      460 ₽
      5.0
      Насадка для МФИ ПРАКТИКА 240-416 (93 мм)
      Сумка поясная для инструментов Зубр КРОНА 38650
      510 ₽
      5.0
      Сумка поясная для инструментов Зубр КРОНА 38650
      Дельтавидный шлифовальный лист ПРАКТИКА VELCRO 240-454 (93 мм, Р120, 10 шт.)
      175 ₽
      5.0
      Дельтавидный шлифовальный лист ПРАКТИКА VELCRO 240-454 (93 мм, Р120, 10 шт.)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
      1 461 ₽
      4.7
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
      Ящик для инструментов Blocker Master Economy, 12"
      480 ₽
      Ящик для инструментов Blocker Master Economy, 12"
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      429 ₽
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
      Нет в наличии
      4.8
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик Blocker Master Standard подходит для хранения инструмента и других хозяйственных нужд. Классическая форма, внутренний лоток для эффективной организации хранения. Блоки для мелочей на крышке идеально подходят для размещения мелких скобяных изделий.

        Преимущества

        • Надежные замки позволят безопасно переносить ящик с большой загрузкой
        • Отверстие для крепления навесного замка позволит защитить инструмент при транспортировке