Ящик для инструментов Blocker Master ПЦ 6673, 19"

Преимущества

Наличие ручки позволяет переносить инструменты на место выполнения работ

Съёмный внутренний лоток позволяет отделить инструменты и аксессуары первой необходимости от основного отсека

С помощью нанесённой на лоток размерной линейки можно быстро произвести измерения

Крышка ящика оснащена съёмными органайзерами для хранения мелочей

Возможность использования навесного замка защитит содержимое от свободного доступа, в том числе обеспечит безопасность детей

Ящик Blocker Master помогает содержать в порядке и быстро находить необходимые инструменты и принадлежности к ним. Идеален для использования дома, на даче, в гараже, мастерской, в автомобиле. Хранение инструментов в ящике защищает от пыли и грязи.