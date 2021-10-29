Ящик для инструментов Blocker Master ПЦ 6673, 19"
Арт. О00000031904
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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С лотками
|Нет
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С выдвижными секциями
|Нет
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Длина, мм
|485
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- Ящик Blocker Master помогает содержать в порядке и быстро находить необходимые инструменты и принадлежности к ним. Идеален для использования дома, на даче, в гараже, мастерской, в автомобиле. Хранение инструментов в ящике защищает от пыли и грязи.
Преимущества
- Наличие ручки позволяет переносить инструменты на место выполнения работ
- Съёмный внутренний лоток позволяет отделить инструменты и аксессуары первой необходимости от основного отсека
- С помощью нанесённой на лоток размерной линейки можно быстро произвести измерения
- Крышка ящика оснащена съёмными органайзерами для хранения мелочей
- Возможность использования навесного замка защитит содержимое от свободного доступа, в том числе обеспечит безопасность детей