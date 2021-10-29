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Ящик для инструментов Blocker Master ПЦ 6673, 19"
5.0
1
890 ₽
1 500 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Blocker Master ПЦ 6673, 19"
    Арт. О00000031904
    5.0
    1
    Ящик для инструментов Blocker Master ПЦ 6673, 19"

      Ящик для инструментов Blocker Master ПЦ 6673, 19"

      • -610 ₽
      890 ₽
      1 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031904
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Blocker
      Родина бренда
      		Россия
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Длина, мм
      		485
      Все характеристики
      • -610 ₽
      890 ₽
      1 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик Blocker Master помогает содержать в порядке и быстро находить необходимые инструменты и принадлежности к ним. Идеален для использования дома, на даче, в гараже, мастерской, в автомобиле. Хранение инструментов в ящике защищает от пыли и грязи.

        Преимущества

        • Наличие ручки позволяет переносить инструменты на место выполнения работ
        • Съёмный внутренний лоток позволяет отделить инструменты и аксессуары первой необходимости от основного отсека
        • С помощью нанесённой на лоток размерной линейки можно быстро произвести измерения
        • Крышка ящика оснащена съёмными органайзерами для хранения мелочей
        • Возможность использования навесного замка защитит содержимое от свободного доступа, в том числе обеспечит безопасность детей