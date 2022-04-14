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Банная печь Радуга ПБ-11 встроенный теплообменник, толщина стенки 6 мм
5.0
2
17 800 ₽
Дровяные печи
  • Персональная скидка
Банная печь Радуга ПБ-11 встроенный теплообменник, толщина стенки 6 мм
Арт. X16911062
5.0
2
Банная печь Радуга ПБ-11 встроенный теплообменник, толщина стенки 6 мм
Банная печь Радуга ПБ-11 встроенный теплообменник, толщина стенки 6 мм
  • Персональная скидка
Банная печь Радуга ПБ-11 встроенный теплообменник, толщина стенки 6 мм
Банная печь Радуга ПБ-11 встроенный теплообменник, толщина стенки 6 мм

Банная печь Радуга ПБ-11 встроенный теплообменник, толщина стенки 6 мм

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17 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 951 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
Арт. X16911062
5.0
2

Характеристики

Производитель
Радуга
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Назначение
для парилки
Каменка
открытая/сетка
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
17 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 951 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Банная печь РАДУГА ПБ-11 для бань и парных небольших размеров. Может комплектоваться съемным выносным каналом, легко монтируемым к печи. Вместительная каменка открытого типа благодаря решетке кожуха обеспечивает равномерный рассеянный пар. Встроенный теплообменник, соединенный с выносным баком, образует систему для нагрева воды. При изготовлении печи выводы теплообменника могут располагаться слева, справа или сзади. Высокая термодинамика достигается уникальной конструкцией дымохода, регулировкой подачи воздуха, способствующей более эффективному сгоранию и снижению расхода дров. Съемный кожух-конвектор обеспечивает отвод тепла от печи и циркуляцию воздуха в помещении.

    Преимущества

    • У банной печи Радуга ПБ-11 есть возможность использовать навесной бак на 50л, бак устанавливается с любой из сторон, путем снятия бокового кожуха
    • Комплектуется встроенным теплообменником
    • Выполнена из конструкционной стали
    • Долговечность
    • Модель оснащена топочной дверкой ДТ-3(Б) и прочистной дверкой ДПР (Б) Балезинского завода