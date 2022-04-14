Банная печь Радуга ПБ-11 встроенный теплообменник, толщина стенки 6 мм

Преимущества

У банной печи Радуга ПБ-11 есть возможность использовать навесной бак на 50л, бак устанавливается с любой из сторон, путем снятия бокового кожуха

Комплектуется встроенным теплообменником

Выполнена из конструкционной стали

Долговечность

Модель оснащена топочной дверкой ДТ-3(Б) и прочистной дверкой ДПР (Б) Балезинского завода

Банная печь РАДУГА ПБ-11 для бань и парных небольших размеров. Может комплектоваться съемным выносным каналом, легко монтируемым к печи. Вместительная каменка открытого типа благодаря решетке кожуха обеспечивает равномерный рассеянный пар. Встроенный теплообменник, соединенный с выносным баком, образует систему для нагрева воды. При изготовлении печи выводы теплообменника могут располагаться слева, справа или сзади. Высокая термодинамика достигается уникальной конструкцией дымохода, регулировкой подачи воздуха, способствующей более эффективному сгоранию и снижению расхода дров. Съемный кожух-конвектор обеспечивает отвод тепла от печи и циркуляцию воздуха в помещении.