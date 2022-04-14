Банная печь Радуга ПБ-11 встроенный теплообменник

При изготовлении печи выводы теплообменника могут располагаться слева, справа или сзади. Высокая термодинамика достигается уникальной конструкцией дымохода, регулировкой подачи воздуха, способствующей более эффективному сгоранию и снижению расхода дров. Съемный кожух-конвектор обеспечивает отвод тепла от печи и циркуляцию воздуха в помещении.



Преимущества

Печь работает в газогенераторном режиме и обладает высоким КПД за счет вторичного сжигания дымовых газов

Мощности печи достаточно для равномерного прогрева парной объемом до 20 м 3 и для 40 кг банного камня в открытой каменке

и для 40 кг банного камня в открытой каменке Для нагрева воды используется встроенный теплообменник для подключения к выносному баку

Выводы теплообменника можно располагать справа, слева или сзади печи

Для более эффективного конвекционного прогрева парной используется кожух специальной конструкции, которая позволяет перенаправлять потоки теплого воздуха

Для обслуживания печи Радуга ПБ-11 используется специальная прочистная дверца. Дверца топки может быть оснащена жаростойким стеклом для наблюдения за огнем

Банная печь РАДУГА ПБ-11 для бань и парных небольших размеров. Может комплектоваться съемным выносным каналом, легко монтируемым к печи. Вместительная каменка открытого типа благодаря решетке кожуха обеспечивает равномерный рассеянный пар. Встроенный теплообменник, соединенный с выносным баком, образует систему для нагрева воды.