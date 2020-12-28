Банная печь Радуга ПБ-11Б под навесной бак 45 л, толщина стенки 6 мм
Арт. X16911063
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|для парилки
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Каменка
|открытая/сетка
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- Банная печь РАДУГА ПБ-11Б является бюджетным и качественным вариантом для отапливания бань небольшого размера. Конкретно эта модель с легкостью справится с растопкой на двадцать квадратных метров. Печь не имеет выносного канала, что облегчает ее установку. Производители знали, что ее монтаж должен быть не только удобным, но и соответствующим всем правилам пожарной безопасности. Поэтому дымовая труба этой маленькой, но жаркой печи должна быть прямой и короткой. При установке бака над печью, качество ее обслуживания значительно повысится: станет больше пара, камни станут разогреваться быстрее, а теплая вода для омовения будет всегда под рукой. Печь ПБ-11Б станет гарантией приятного отдыха в парилке. Печь поставляется без бака.
Преимущества
Есть возможность приобрести данную печь со стеклянной дверцей, это дополнительная опция. Стоимость необходимо уточнять у продавца.
- Быстро нагревается
- Легко монтируется
- Долго служит
- Полностью безопасна