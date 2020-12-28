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Банная печь Радуга ПБ-11Б под навесной бак 45 л, толщина стенки 6 мм
5.0
1
15 340 ₽
16 800 ₽
Дровяные печи
    Банная печь Радуга ПБ-11Б под навесной бак 45 л, толщина стенки 6 мм
    Арт. X16911063
    5.0
    1
    Банная печь Радуга ПБ-11Б под навесной бак 45 л, толщина стенки 6 мм
    Банная печь Радуга ПБ-11Б под навесной бак 45 л, толщина стенки 6 мм
      Банная печь Радуга ПБ-11Б под навесной бак 45 л, толщина стенки 6 мм
      Банная печь Радуга ПБ-11Б под навесной бак 45 л, толщина стенки 6 мм

      Банная печь Радуга ПБ-11Б под навесной бак 45 л, толщина стенки 6 мм

      • -1 460 ₽
      15 340 ₽
      16 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 942 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X16911063
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Радуга
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		для парилки
      Каменка
      		открытая/сетка
      Все характеристики
      • -1 460 ₽
      15 340 ₽
      16 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 942 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Банная печь РАДУГА ПБ-11Б является бюджетным и качественным вариантом для отапливания бань небольшого размера. Конкретно эта модель с легкостью справится с растопкой на двадцать квадратных метров. Печь не имеет выносного канала, что облегчает ее установку. Производители знали, что ее монтаж должен быть не только удобным, но и соответствующим всем правилам пожарной безопасности. Поэтому дымовая труба этой маленькой, но жаркой печи должна быть прямой и короткой. При установке бака над печью, качество ее обслуживания значительно повысится: станет больше пара, камни станут разогреваться быстрее, а теплая вода для омовения будет всегда под рукой. Печь ПБ-11Б станет гарантией приятного отдыха в парилке. Печь поставляется без бака. 

        Преимущества

        • Быстро нагревается
        • Легко монтируется
        • Долго служит
        • Полностью безопасна
        Есть возможность приобрести данную печь со стеклянной дверцей, это дополнительная опция. Стоимость необходимо уточнять у продавца.