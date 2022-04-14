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Банная печь Радуга ПБ-21 встроенный теплообменник, толщина стенки 6 мм
5.0
2
18 950 ₽
Дровяные печи
  • Персональная скидка
Банная печь Радуга ПБ-21 встроенный теплообменник, толщина стенки 6 мм
Арт. X16911064
5.0
2
Банная печь Радуга ПБ-21 встроенный теплообменник, толщина стенки 6 мм
Банная печь Радуга ПБ-21 встроенный теплообменник, толщина стенки 6 мм
  • Персональная скидка
Банная печь Радуга ПБ-21 встроенный теплообменник, толщина стенки 6 мм
Банная печь Радуга ПБ-21 встроенный теплообменник, толщина стенки 6 мм

Банная печь Радуга ПБ-21 встроенный теплообменник, толщина стенки 6 мм

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18 950 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 980 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. X16911064
5.0
2

Характеристики

Производитель
Радуга
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Назначение
для сауны
Каменка
открытая/сетка
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
18 950 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 980 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Печь для бани Радуга ПБ-21 – отличный вариант для небольших бань и саун. Это надежная модель, которая равномерно нагревает камни и обеспечивает быстрое распространение тепла в помещении. Печь оснащена вместительной открытой каменкой и встроенным теплообменником. Соединенный с выносным баком, теплообменник составляет систему нагрева воды. Современная конструкция дымохода позволяет уменьшить загрязняемость печи. На печи также имеются прочистные дверки, благодаря которым облегчается ее чистка. Зазор между печью и съемным защитным кожухом образует канал, который увеличивает конвекцию и улучшает отвод тепла с каменки, предотвращая перекаливание. В Интернет-магазине “Бигам” купить печь Радуга ПБ-21 можно с доставкой по выгодной цене.

    Преимущества

    • Создает густой пар
    • Обеспечивает равномерный нагрев камней
    • Открытая каменка
    • Встроенный теплообменник
    • Система нагрева воды
    • Легко устанавливать
    • Просто чистить