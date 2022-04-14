Банная печь Радуга ПБ-21 встроенный теплообменник, толщина стенки 6 мм

Печь для бани Радуга ПБ-21 – отличный вариант для небольших бань и саун. Это надежная модель, которая равномерно нагревает камни и обеспечивает быстрое распространение тепла в помещении. Печь оснащена вместительной открытой каменкой и встроенным теплообменником. Соединенный с выносным баком, теплообменник составляет систему нагрева воды. Современная конструкция дымохода позволяет уменьшить загрязняемость печи. На печи также имеются прочистные дверки, благодаря которым облегчается ее чистка. Зазор между печью и съемным защитным кожухом образует канал, который увеличивает конвекцию и улучшает отвод тепла с каменки, предотвращая перекаливание. В Интернет-магазине “Бигам” купить печь Радуга ПБ-21 можно с доставкой по выгодной цене.

Преимущества