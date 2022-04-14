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Банная печь Радуга ПБ-21 встроенный теплообменник, толщина стенки 6 мм
Арт. X16911064
- Персональная скидка
Банная печь Радуга ПБ-21 встроенный теплообменник, толщина стенки 6 мм
Арт. X16911064
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|для сауны
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Каменка
|открытая/сетка
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- Печь для бани Радуга ПБ-21 – отличный вариант для небольших бань и саун. Это надежная модель, которая равномерно нагревает камни и обеспечивает быстрое распространение тепла в помещении. Печь оснащена вместительной открытой каменкой и встроенным теплообменником. Соединенный с выносным баком, теплообменник составляет систему нагрева воды. Современная конструкция дымохода позволяет уменьшить загрязняемость печи. На печи также имеются прочистные дверки, благодаря которым облегчается ее чистка. Зазор между печью и съемным защитным кожухом образует канал, который увеличивает конвекцию и улучшает отвод тепла с каменки, предотвращая перекаливание. В Интернет-магазине “Бигам” купить печь Радуга ПБ-21 можно с доставкой по выгодной цене.
Преимущества
- Создает густой пар
- Обеспечивает равномерный нагрев камней
- Открытая каменка
- Встроенный теплообменник
- Система нагрева воды
- Легко устанавливать
- Просто чистить