Банная печь Радуга ПБ-22 встроенный теплообменник

ебра, вваренные к топке и дымоходу, увеличивают теплоотдачу и являются дополнительными усилителями, принимающими давление дымоходной трубы.

Преимущества

Защитный кожух обеспечивает отвод тепла, циркуляцию воздуха в парной, а также рассеивает пар (кожух снабжен решеткой)

Обладает высоким КПД за счет вторичного дожига отработанных газов. Для этого необходим приток кислорода. Недостаток кислорода решает конструктивная особенность топочной камеры и дымохода. При этом камера каменки получает дополнительное тепло от сгорания топлива

Косынки топки и дымохода, помимо ребер теплоотдачи, являются дополнительными усилителями, принимающими давление дымоходной трубы

Банная печь РАДУГА ПБ-22 газогенераторного типа с открытой каменкой и теплообменником для нагрева воды. В топке имеются отверстия для подачи воздуха в дымоход. Т.е., помимо получения тепла от сгорания твердого топлива, в печи происходит дожиг отработанных газов в дымоходе, что способствует повышению КПД и выгоранию сажи. При этом поверхность, на которую выкладываются камни, получает дополнительное тепло. Р