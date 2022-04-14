- Персональная скидка
Банная печь Радуга ПБ-22 встроенный теплообменник
Арт. X13050226
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Назначение
|для дачи
|
Каменка
|открытая/сетка
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Банная печь РАДУГА ПБ-22 газогенераторного типа с открытой каменкой и теплообменником для нагрева воды. В топке имеются отверстия для подачи воздуха в дымоход. Т.е., помимо получения тепла от сгорания твердого топлива, в печи происходит дожиг отработанных газов в дымоходе, что способствует повышению КПД и выгоранию сажи. При этом поверхность, на которую выкладываются камни, получает дополнительное тепло. Ребра, вваренные к топке и дымоходу, увеличивают теплоотдачу и являются дополнительными усилителями, принимающими давление дымоходной трубы.
Преимущества
- Защитный кожух обеспечивает отвод тепла, циркуляцию воздуха в парной, а также рассеивает пар (кожух снабжен решеткой)
- Обладает высоким КПД за счет вторичного дожига отработанных газов. Для этого необходим приток кислорода. Недостаток кислорода решает конструктивная особенность топочной камеры и дымохода. При этом камера каменки получает дополнительное тепло от сгорания топлива
- Косынки топки и дымохода, помимо ребер теплоотдачи, являются дополнительными усилителями, принимающими давление дымоходной трубы