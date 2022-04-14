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Банная печь Радуга ПБ-22 встроенный теплообменник
5.0
2
15 990 ₽
Дровяные печи
  • Персональная скидка
Банная печь Радуга ПБ-22 встроенный теплообменник
Арт. X13050226
5.0
2
Банная печь Радуга ПБ-22 встроенный теплообменник
  • Персональная скидка

Банная печь Радуга ПБ-22 встроенный теплообменник

Дарим скидки за
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15 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 778 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. X13050226
5.0
2

Характеристики

Производитель
Радуга
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Назначение
для дачи
Каменка
открытая/сетка
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
15 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 778 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Банная печь РАДУГА ПБ-22 газогенераторного типа с открытой каменкой и теплообменником для нагрева воды. В топке имеются отверстия для подачи воздуха в дымоход. Т.е., помимо получения тепла от сгорания твердого топлива, в печи происходит дожиг отработанных газов в дымоходе, что способствует повышению КПД и выгоранию сажи. При этом поверхность, на которую выкладываются камни, получает дополнительное тепло. Ребра, вваренные к топке и дымоходу, увеличивают теплоотдачу и являются дополнительными усилителями, принимающими давление дымоходной трубы.

    Преимущества

    • Защитный кожух обеспечивает отвод тепла, циркуляцию воздуха в парной, а также рассеивает пар (кожух снабжен решеткой)
    • Обладает высоким КПД за счет вторичного дожига отработанных газов. Для этого необходим приток кислорода. Недостаток кислорода решает конструктивная особенность топочной камеры и дымохода. При этом камера каменки получает дополнительное тепло от сгорания топлива
    • Косынки топки и дымохода, помимо ребер теплоотдачи, являются дополнительными усилителями, принимающими давление дымоходной трубы