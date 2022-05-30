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Электрическая печь для сушки электродов ТЭН и К ПСПЭ-20/400
Арт. 715245
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, Вт
|1400
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Макс. температура, °С
|400
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- Электропечь ПСПЭ-20/400 применяется для сушки и прокаливания сварочных электродов. Вмещает в себя до 20 кг материала. Оснащена индикатором включения/выключения. Имеет термометр для контролирования температуры сушки. Обладает возможностью регулировки температуры нагревания до 400°С. Работает от электрических нагревательных элементов. Внутренняя поверхность печи термоизолированная, поэтому оборудование стабильно поддерживает заданную температуру без теплопотерь. Купить печь ПСПЭ-20/400 можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества ПСПЭ-20/400
- Вмещает до 20 кг электродов
- Регулятор температуры
- Индикация включенного состояния
- Термометр
- Термоизоляция