Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрическая печь для сушки электродов ТЭН и К ПСПЭ-20/400
5.0
3
9 260 ₽
Печи для сушки электродов
  • Персональная скидка
Электрическая печь для сушки электродов ТЭН и К ПСПЭ-20/400
Арт. 715245
5.0
3
Электрическая печь для сушки электродов ТЭН и К ПСПЭ-20/400
  • Персональная скидка

Электрическая печь для сушки электродов ТЭН и К ПСПЭ-20/400

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 260 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. 715245
5.0
3

Характеристики

Производитель
ТЭН и К
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Макс. мощность, Вт
1400
Макс. температура, °С
400
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 260 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электропечь ПСПЭ-20/400 применяется для сушки и прокаливания сварочных электродов. Вмещает в себя до 20 кг материала. Оснащена индикатором включения/выключения. Имеет термометр для контролирования температуры сушки. Обладает возможностью регулировки температуры нагревания до 400°С. Работает от электрических нагревательных элементов. Внутренняя поверхность печи термоизолированная, поэтому оборудование стабильно поддерживает заданную температуру без теплопотерь. Купить печь ПСПЭ-20/400 можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.

    Преимущества ПСПЭ-20/400

    • Вмещает до 20 кг электродов
    • Регулятор температуры
    • Индикация включенного состояния
    • Термометр
    • Термоизоляция