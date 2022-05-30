Электрическая печь для сушки электродов ТЭН и К ПСПЭ-20/400

Электропечь ПСПЭ-20/400 применяется для сушки и прокаливания сварочных электродов. Вмещает в себя до 20 кг материала. Оснащена индикатором включения/выключения. Имеет термометр для контролирования температуры сушки. Обладает возможностью регулировки температуры нагревания до 400°С. Работает от электрических нагревательных элементов. Внутренняя поверхность печи термоизолированная, поэтому оборудование стабильно поддерживает заданную температуру без теплопотерь. Купить печь ПСПЭ-20/400 можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества ПСПЭ-20/400