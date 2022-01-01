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Печь-каменка Термофор Тунгуска XXL антрацит с нерж. вставками
Найти аналог
Дровяные печи
    Печь-каменка Термофор Тунгуска XXL антрацит с нерж. вставками
    Арт. X16911008
    Печь-каменка Термофор Тунгуска XXL антрацит с нерж. вставками

      Печь-каменка Термофор Тунгуска XXL антрацит с нерж. вставками

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16911008

      Характеристики

      Производитель
      		Термофор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		для русской бани
      Каменка
      		открытая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Это форсированная версия популярной банной печи «Тунгуска». При сохранении ключевых достоинств базовой модели (быстрый нагрев парилки, экономичность) в этой печи увеличена мощность и теперь её возможно использовать в больших банях с парилками до 24 м3.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Надежность