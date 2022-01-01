Печь-каменка Термофор Тунгуска XXL антрацит с нерж. вставками

Преимущества

Длительный срок службы

Надежность

Это форсированная версия популярной банной печи «Тунгуска». При сохранении ключевых достоинств базовой модели (быстрый нагрев парилки, экономичность) в этой печи увеличена мощность и теперь её возможно использовать в больших банях с парилками до 24 м3.