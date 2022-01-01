Печь-каменка Термофор Тунгуска XXL антрацит с нерж. вставками
Арт. X16911008
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|для русской бани
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Каменка
|открытая
- Это форсированная версия популярной банной печи «Тунгуска». При сохранении ключевых достоинств базовой модели (быстрый нагрев парилки, экономичность) в этой печи увеличена мощность и теперь её возможно использовать в больших банях с парилками до 24 м3.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Надежность