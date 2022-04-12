Печь на отработанном масле Тепламос НТ-612, 15 кВт

Преимущества

Не требует дополнительной очистки отработанного масла

Конструкция печей позволяет легко производить чистку и обслуживание

Сгорание топлива происходит без запаха и дыма

Использование в качестве топлива отработанных маслопродуктов, (например машинное масло)

Отопительные печи серии НТ сконструированы и производятся с учетом опыта эксплуатации в российских условиях

Применяется в производственных, коммунальных и сельскохозяйственных помещениях с естественной вентиляцией, для отопления помещений мастерских, гаражей, станций технического обслуживания автомобилей, парников, складов и других утеплённых помещений

Топливный бак входит в комплектацию печи и рассчитан на 10-24 часов работы

Температура кожуха меньше 45°С

Защита от перелива топлива и перегрева обеспечивают безопасную эксплуатацию печи

Емкость топливного бака - 8 л





Печь ТЕПЛАМОС НТ-612 непрямого нагрева на отработанном масле. В полуавтоматических отопительных печах используется капельная подача топлива. Топливо подается на тарелку камеры сгорания, испаряется и только потом бездымно сгорает. Благодаря своей простоте подобная конструкция обеспечивает максимальную надежность и при этом экологически безопасное превращение отработанного масла в тепло.