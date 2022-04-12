Печь на отработанном масле Тепламос НТ-612, 15 кВт
Арт. 70436205
Характеристики
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Производитель
|Тепламос
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Цвет
|черный
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Топливо
|отработанное масло
- Печь ТЕПЛАМОС НТ-612 непрямого нагрева на отработанном масле. В полуавтоматических отопительных печах используется капельная подача топлива. Топливо подается на тарелку камеры сгорания, испаряется и только потом бездымно сгорает. Благодаря своей простоте подобная конструкция обеспечивает максимальную надежность и при этом экологически безопасное превращение отработанного масла в тепло.
Преимущества
- Не требует дополнительной очистки отработанного масла
- Конструкция печей позволяет легко производить чистку и обслуживание
- Сгорание топлива происходит без запаха и дыма
- Использование в качестве топлива отработанных маслопродуктов, (например машинное масло)
- Отопительные печи серии НТ сконструированы и производятся с учетом опыта эксплуатации в российских условиях
- Применяется в производственных, коммунальных и сельскохозяйственных помещениях с естественной вентиляцией, для отопления помещений мастерских, гаражей, станций технического обслуживания автомобилей, парников, складов и других утеплённых помещений
- Топливный бак входит в комплектацию печи и рассчитан на 10-24 часов работы
- Температура кожуха меньше 45°С
- Защита от перелива топлива и перегрева обеспечивают безопасную эксплуатацию печи
- Емкость топливного бака - 8 л