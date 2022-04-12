Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Печь на отработанном масле Тепламос НТ-612, 15 кВт
5.0
2
Найти аналог
Электрические печи
    Печь на отработанном масле Тепламос НТ-612, 15 кВт
    Арт. 70436205
    5.0
    2
    Печь на отработанном масле Тепламос НТ-612, 15 кВт
    Печь на отработанном масле Тепламос НТ-612, 15 кВт
    Печь на отработанном масле Тепламос НТ-612, 15 кВт
    Печь на отработанном масле Тепламос НТ-612, 15 кВт
    Печь на отработанном масле Тепламос НТ-612, 15 кВт
      Печь на отработанном масле Тепламос НТ-612, 15 кВт
      Печь на отработанном масле Тепламос НТ-612, 15 кВт
      Печь на отработанном масле Тепламос НТ-612, 15 кВт
      Печь на отработанном масле Тепламос НТ-612, 15 кВт
      Печь на отработанном масле Тепламос НТ-612, 15 кВт

      Печь на отработанном масле Тепламос НТ-612, 15 кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70436205
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Тепламос
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		черный
      Топливо
      		отработанное масло
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Печь ТЕПЛАМОС НТ-612 непрямого нагрева на отработанном масле. В полуавтоматических отопительных печах используется капельная подача топлива. Топливо подается на тарелку камеры сгорания, испаряется и только потом бездымно сгорает. Благодаря своей простоте подобная конструкция обеспечивает максимальную надежность и при этом экологически безопасное превращение отработанного масла в тепло.

        Преимущества

        • Не требует дополнительной очистки отработанного масла
        • Конструкция печей позволяет легко производить чистку и обслуживание
        • Сгорание топлива происходит без запаха и дыма
        • Использование в качестве топлива отработанных маслопродуктов, (например машинное масло)
        • Отопительные печи серии НТ сконструированы и производятся с учетом опыта эксплуатации в российских условиях
        • Применяется в производственных, коммунальных и сельскохозяйственных помещениях с естественной вентиляцией, для отопления помещений мастерских, гаражей, станций технического обслуживания автомобилей, парников, складов и других утеплённых помещений
        • Топливный бак входит в комплектацию печи и рассчитан на 10-24 часов работы
        • Температура кожуха меньше 45°С
        • Защита от перелива топлива и перегрева обеспечивают безопасную эксплуатацию печи
        • Емкость топливного бака - 8 л