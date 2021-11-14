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Отопительная печь Радуга ПО-1
5.0
2
5 100 ₽
Дровяные печи
  • Персональная скидка
Отопительная печь Радуга ПО-1
Арт. X13050232
5.0
2
Отопительная печь Радуга ПО-1
  • Персональная скидка

Отопительная печь Радуга ПО-1

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5 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 631 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. X13050232
5.0
2

Характеристики

Производитель
Радуга
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Назначение
для русской бани
Топочная дверца
дверь без стекла
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 631 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Отопительная печь РАДУГА ПО-1 предназначена для теплоснабжения небольших помещений, садовых домиков, гаражей, подсобных помещений, теплиц и т.д. Отопительная печь бесколосникового типа (буржуйка). 

    Преимущества

    • Приток свежего воздуха для горения осуществляется через воздухозабор, расположенный в нижней части топки
    • Топка изготовлена сварочно-гнутым способом
    • В разрезе печь представляет собой шестиугольник. Такая форма создает ребра жесткости, которые исключают изменение геометрии печи, усиливая тем самым конструкцию
    • Ребра теплоотдачи служат радиаторами, ускоряющими нагрев помещения и препятствующими перегреву печи
    • Корпус топочной камеры изготовлен из гнутой углеродистой стали