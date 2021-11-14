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Отопительная печь Радуга ПО-1
Арт. X13050232
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|для русской бани
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Топочная дверца
|дверь без стекла
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- Отопительная печь РАДУГА ПО-1 предназначена для теплоснабжения небольших помещений, садовых домиков, гаражей, подсобных помещений, теплиц и т.д. Отопительная печь бесколосникового типа (буржуйка).
Преимущества
- Приток свежего воздуха для горения осуществляется через воздухозабор, расположенный в нижней части топки
- Топка изготовлена сварочно-гнутым способом
- В разрезе печь представляет собой шестиугольник. Такая форма создает ребра жесткости, которые исключают изменение геометрии печи, усиливая тем самым конструкцию
- Ребра теплоотдачи служат радиаторами, ускоряющими нагрев помещения и препятствующими перегреву печи
- Корпус топочной камеры изготовлен из гнутой углеродистой стали