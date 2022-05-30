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Отопительная печь Радуга ПО-3
Арт. X13050234
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|для дачи
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Топочная дверца
|дверь без стекла
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- Отопительный агрегат Радуга ПО-3 подходит для небольших жилых помещений или хозяйственных построек, также используется как дополнительный источник тепла в системе отопления.
Преимущества
- Топочная камера из конструкционной стали окружена защитным конвекционным кожухом-экраном
- В промежутке между топкой и кожухом расположены радиаторные ребра, которые снимают тепло с печи и отдают его в помещение
- Корпус конвектора напоминает жалюзи, которые направляют горячий поток воздуха под нужным углом
- Интенсивность горения регулируется с помощью зольника
- Площадь отапливаемого помещения до 40 кв.м.