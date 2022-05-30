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Отопительная печь Радуга ПО-3
5.0
3
15 500 ₽
Дровяные печи
  • Персональная скидка
Отопительная печь Радуга ПО-3
Арт. X13050234
5.0
3
Отопительная печь Радуга ПО-3
  • Персональная скидка

Отопительная печь Радуга ПО-3

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15 500 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 778 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. X13050234
5.0
3

Характеристики

Производитель
Радуга
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Назначение
для дачи
Топочная дверца
дверь без стекла
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
15 500 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 778 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Отопительный агрегат Радуга ПО-3 подходит для небольших жилых помещений или хозяйственных построек, также используется как дополнительный источник тепла в системе отопления.

    Преимущества

    • Топочная камера из конструкционной стали окружена защитным конвекционным кожухом-экраном
    • В промежутке между топкой и кожухом расположены радиаторные ребра, которые снимают тепло с печи и отдают его в помещение
    • Корпус конвектора напоминает жалюзи, которые направляют горячий поток воздуха под нужным углом
    • Интенсивность горения регулируется с помощью зольника
    • Площадь отапливаемого помещения до 40 кв.м.