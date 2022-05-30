Отопительная печь Радуга ПО-3

Преимущества

Топочная камера из конструкционной стали окружена защитным конвекционным кожухом-экраном

В промежутке между топкой и кожухом расположены радиаторные ребра, которые снимают тепло с печи и отдают его в помещение

Корпус конвектора напоминает жалюзи, которые направляют горячий поток воздуха под нужным углом

Интенсивность горения регулируется с помощью зольника

Площадь отапливаемого помещения до 40 кв.м.

Отопительный агрегат Радуга ПО-3 подходит для небольших жилых помещений или хозяйственных построек, также используется как дополнительный источник тепла в системе отопления.