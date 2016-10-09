Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрическая печь ПЭТ-4 1 кВт
4.0
1
Найти аналог
Электрические печи
    Электрическая печь ПЭТ-4 1 кВт
    Арт. 70407
    4.0
    1
    Электрическая печь ПЭТ-4 1 кВт

      Электрическая печь ПЭТ-4 1 кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70407
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		УМТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		серый
      Вид топлива
      		электрическая сеть
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электропечь ПЭТ-4 1 кВт предназначена для обогрева электроподвижного состава, жилых, служебных и производственных помещений. Электропечь ПЭТ представляет собой кожух, внутри которого расположен трубчатый электронагревательный элемент (ТЭН). Кожух выполнен из листовой перфорированной стали, закрыт снизу дном. Подвод питания осуществляется через отверстие в крышке со стороны токоведущих шпилек. Шнур питания в базовый комплект поставки не входит.

        Преимущества

        • Возможность настенной и напольной установки
        • Удобство монтажа
        • Эффективность
        • Производительность
        • Скорость
        • Надежность
        • Срок службы - 5 лет