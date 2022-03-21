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Газовая керамическая печь Remington REM450CR
5.0
2
Найти аналог
Газовые печи
    Газовая керамическая печь Remington REM450CR
    Арт. 704237101
    5.0
    2
    Газовая керамическая печь Remington REM450CR

      Газовая керамическая печь Remington REM450CR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704237101
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Remington
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Топливо
      		пропан/бутан
      Назначение
      		для дачи
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовая керамическая печка Remington REM450CR - оптимальный вариант газового оборудования для отопления частного дома, террасы, гаража, мастерской, магазина, строительного объекта и т. д. Легкость поджига благодаря пьезоэлементу существенно упрощает эксплуатацию прибора. Постоянно горящее пламя эффективно обогревает помещение за счет выделяемого тепла. Диаметр входного резьбового штуцера составляет 1/2". К пушке подходит газовый баллон вместимостью до 15 кг.

        Преимущества

        • Тип Remington REM450CR: газовый нагреватель - керамическая печка
        • Система отключения при наклоне обеспечивает безопасность эксплуатации
        • Система контроля уровня кислорода
        • Система контроля уровня пламени
        • Отсутствие дыма и запаха
        • Безопасность здоровья человека, при гарантированном воздухообмене
        • Мобильность - наличие колес
        • Тепловая мощность: 1,4 - 4,2 кВт (3610 ккал/ч)
        • Площадь нагрева: 40-105 м2
        • Баллон с газом расположен внутри печки
        • Компактный размер и легкий вес
        • Простота в эксплуатации
        • Подходит для использования частными домовладельцами
        • Пьезоэлектрический элемент создает удобство эксплуатации, замещает ручное воспламенение
        • Средний расход топлива: 207 г/ч
        • Низкое потребление газа: 0,3 кг/ч
        • Топливо: газ - пропан / бутан