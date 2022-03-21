Газовая керамическая печь Remington REM450CR

Преимущества

Тип Remington REM450CR: газовый нагреватель - керамическая печка

Система отключения при наклоне обеспечивает безопасность эксплуатации

Система контроля уровня кислорода

Система контроля уровня пламени

Отсутствие дыма и запаха

Безопасность здоровья человека, при гарантированном воздухообмене

Мобильность - наличие колес

Тепловая мощность: 1,4 - 4,2 кВт (3610 ккал/ч)

Площадь нагрева: 40-105 м2

Баллон с газом расположен внутри печки

Компактный размер и легкий вес

Простота в эксплуатации

Подходит для использования частными домовладельцами

Пьезоэлектрический элемент создает удобство эксплуатации, замещает ручное воспламенение

Средний расход топлива: 207 г/ч

Низкое потребление газа: 0,3 кг/ч

Топливо: газ - пропан / бутан

Газовая керамическая печка Remington REM450CR - оптимальный вариант газового оборудования для отопления частного дома, террасы, гаража, мастерской, магазина, строительного объекта и т. д. Легкость поджига благодаря пьезоэлементу существенно упрощает эксплуатацию прибора. Постоянно горящее пламя эффективно обогревает помещение за счет выделяемого тепла. Диаметр входного резьбового штуцера составляет 1/2". К пушке подходит газовый баллон вместимостью до 15 кг.