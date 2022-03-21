Газовая керамическая печь Remington REM450CR
Арт. 704237101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Топливо
|пропан/бутан
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Назначение
|для дачи
- Газовая керамическая печка Remington REM450CR - оптимальный вариант газового оборудования для отопления частного дома, террасы, гаража, мастерской, магазина, строительного объекта и т. д. Легкость поджига благодаря пьезоэлементу существенно упрощает эксплуатацию прибора. Постоянно горящее пламя эффективно обогревает помещение за счет выделяемого тепла. Диаметр входного резьбового штуцера составляет 1/2". К пушке подходит газовый баллон вместимостью до 15 кг.
Преимущества
- Тип Remington REM450CR: газовый нагреватель - керамическая печка
- Система отключения при наклоне обеспечивает безопасность эксплуатации
- Система контроля уровня кислорода
- Система контроля уровня пламени
- Отсутствие дыма и запаха
- Безопасность здоровья человека, при гарантированном воздухообмене
- Мобильность - наличие колес
- Тепловая мощность: 1,4 - 4,2 кВт (3610 ккал/ч)
- Площадь нагрева: 40-105 м2
- Баллон с газом расположен внутри печки
- Компактный размер и легкий вес
- Простота в эксплуатации
- Подходит для использования частными домовладельцами
- Пьезоэлектрический элемент создает удобство эксплуатации, замещает ручное воспламенение
- Средний расход топлива: 207 г/ч
- Низкое потребление газа: 0,3 кг/ч
- Топливо: газ - пропан / бутан