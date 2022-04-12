Преимущества

Прочность. Корпус полуавтоматической печи на отработанном масле Тепламос НТ-603 обеспечивает надежную защиту внутренних компонентов. Корпус устойчив к высоким температурам

Применяется для обогрева рабочих помещений, автосервисов и складов, гаражей, цехов, механических мастерских, ферм, теплиц

В данной модели используется капельная подача топлива

В качестве топлива используется отработанные маслопродукты (например машинное масло)

Не требует дополнительной очистки отработанного масла

Конструкция печи позволяет легко производить чистку и обслуживание

Сгорание топлива происходит без запаха и дыма

Печь выполнена с учетом опыта эксплуатации в российских условиях

При монтаже требуется только установка трубы дымохода

Температура кожуха меньше 45 градусов

Защита от перелива топлива и перегрева обеспечивают безопасную эксплуатацию печи

Топливный бак входит в комплектацию печи и рассчитан на 10-24 часов работы

Данный агрегат имеет плавную и точную регулировку мощности

Дополнительной фильтрации или подогрева топлива не требуется

После 10-12 часов непрерывной работы в максимальном режиме требуется только очистка тарелки камеры от продуктов сгорания

Полуавтоматическая печь на отработанном масле Тепламос НТ-603 предназначена для отопления различных рабочих помещений (цеха, склады, гаражи). Требуется подключение дымохода. Данная модель обладает высокопрочной конструкцией для продолжительной работы с высокими температурами. В данной модели применяется технология капельной подачи топлива. Сгорание топлива осуществляется без запаха и дыма. Защита от перелива топлива и перегрева обеспечивают безопасную эксплуатацию печи. Объем топливного бака 55 л. Диаметр выхлопной трубы 120 мм.