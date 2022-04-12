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Полуавтоматическая печь на отработанном масле Тепламос НТ-603
5.0
2
Найти аналог
Дровяные печи
    Полуавтоматическая печь на отработанном масле Тепламос НТ-603
    Арт. 70436201
    5.0
    2
    Полуавтоматическая печь на отработанном масле Тепламос НТ-603
    Полуавтоматическая печь на отработанном масле Тепламос НТ-603
      Полуавтоматическая печь на отработанном масле Тепламос НТ-603
      Полуавтоматическая печь на отработанном масле Тепламос НТ-603

      Полуавтоматическая печь на отработанном масле Тепламос НТ-603

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70436201
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Тепламос
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		для дачи
      Топливо
      		отработанное масло
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Полуавтоматическая печь на отработанном масле Тепламос НТ-603 предназначена для отопления различных рабочих помещений (цеха, склады, гаражи). Требуется подключение дымохода. Данная модель обладает высокопрочной конструкцией для продолжительной работы с высокими температурами. В данной модели применяется технология капельной подачи топлива. Сгорание топлива осуществляется без запаха и дыма. Защита от перелива топлива и перегрева обеспечивают безопасную эксплуатацию печи. Объем топливного бака 55 л. Диаметр выхлопной трубы 120 мм.

        Преимущества

        • Прочность. Корпус полуавтоматической печи на отработанном масле Тепламос НТ-603 обеспечивает надежную защиту внутренних компонентов. Корпус устойчив к высоким температурам
        • Применяется для обогрева рабочих помещений, автосервисов и складов, гаражей, цехов, механических мастерских, ферм, теплиц
        • В данной модели используется капельная подача топлива
        • В качестве топлива используется отработанные маслопродукты (например машинное масло)
        • Не требует дополнительной очистки отработанного масла
        • Конструкция печи позволяет легко производить чистку и обслуживание
        • Сгорание топлива происходит без запаха и дыма
        • Печь выполнена с учетом опыта эксплуатации в российских условиях
        • При монтаже требуется только установка трубы дымохода
        • Температура кожуха меньше 45 градусов
        • Защита от перелива топлива и перегрева обеспечивают безопасную эксплуатацию печи
        • Топливный бак входит в комплектацию печи и рассчитан на 10-24 часов работы
        • Данный агрегат имеет плавную и точную регулировку мощности
        • Дополнительной фильтрации или подогрева топлива не требуется
        • После 10-12 часов непрерывной работы в максимальном режиме требуется только очистка тарелки камеры от продуктов сгорания