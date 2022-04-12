Полуавтоматическая печь на отработанном масле Тепламос НТ-603
Арт. 70436201
Характеристики
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Производитель
|Тепламос
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|для дачи
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Топливо
|отработанное масло
- Полуавтоматическая печь на отработанном масле Тепламос НТ-603 предназначена для отопления различных рабочих помещений (цеха, склады, гаражи). Требуется подключение дымохода. Данная модель обладает высокопрочной конструкцией для продолжительной работы с высокими температурами. В данной модели применяется технология капельной подачи топлива. Сгорание топлива осуществляется без запаха и дыма. Защита от перелива топлива и перегрева обеспечивают безопасную эксплуатацию печи. Объем топливного бака 55 л. Диаметр выхлопной трубы 120 мм.
Преимущества
- Прочность. Корпус полуавтоматической печи на отработанном масле Тепламос НТ-603 обеспечивает надежную защиту внутренних компонентов. Корпус устойчив к высоким температурам
- Применяется для обогрева рабочих помещений, автосервисов и складов, гаражей, цехов, механических мастерских, ферм, теплиц
- В данной модели используется капельная подача топлива
- В качестве топлива используется отработанные маслопродукты (например машинное масло)
- Не требует дополнительной очистки отработанного масла
- Конструкция печи позволяет легко производить чистку и обслуживание
- Сгорание топлива происходит без запаха и дыма
- Печь выполнена с учетом опыта эксплуатации в российских условиях
- При монтаже требуется только установка трубы дымохода
- Температура кожуха меньше 45 градусов
- Защита от перелива топлива и перегрева обеспечивают безопасную эксплуатацию печи
- Топливный бак входит в комплектацию печи и рассчитан на 10-24 часов работы
- Данный агрегат имеет плавную и точную регулировку мощности
- Дополнительной фильтрации или подогрева топлива не требуется
- После 10-12 часов непрерывной работы в максимальном режиме требуется только очистка тарелки камеры от продуктов сгорания