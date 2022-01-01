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Пьедестал Ideal Standard Коннект E797301
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Пьедестал Ideal Standard Коннект E797301
Для прочей техники
Пьедестал Ideal Standard Коннект E797301
Арт. X16914634
Пьедестал Ideal Standard Коннект E797301
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Нет в наличии
Арт. X16914634
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Описание
"Коннект" Пьедестал, белый E797301 - Пьедестал для раковины.Технические характеристики:цвет: белыйразмеры (мм): 195 x 190 x 720.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы