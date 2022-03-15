Пьедестал для раковины Santek WH110587

Преимущества:

Надежность;

Длительный срок службы.

SANTEK (Сантек) АНИМО Пьедестал белый WH110587. SANTEK – одна из самых крупнейших российских компаний по производству сантехнических изделий, которая уже на протяжение 5 лет входит в состав Roca Group – испанский бренд мирового масштаба.