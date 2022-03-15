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Пьедестал для раковины Santek WH110587
5.0
2
2 970 ₽
Пьедесталы для раковины
    Пьедестал для раковины Santek WH110587
    Арт. X169109010174
    5.0
    2
    Пьедестал для раковины Santek WH110587

      Пьедестал для раковины Santek WH110587

      2 970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169109010174
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Santek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пьедестал
      Вес, кг
      		10
      Все характеристики
      2 970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • SANTEK (Сантек) АНИМО Пьедестал белый WH110587. SANTEK – одна из самых крупнейших российских компаний по производству сантехнических изделий, которая уже на протяжение 5 лет входит в состав Roca Group – испанский бренд мирового масштаба.

        Преимущества:

        • Надежность;
        • Длительный срок службы.