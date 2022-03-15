Пьедестал для раковины Santek WH110587
Арт. X169109010174
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пьедестал
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Вес, кг
|10
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- Персональная скидка
- -1 605 ₽
- Персональная скидка
- SANTEK (Сантек) АНИМО Пьедестал белый WH110587. SANTEK – одна из самых крупнейших российских компаний по производству сантехнических изделий, которая уже на протяжение 5 лет входит в состав Roca Group – испанский бренд мирового масштаба.
Преимущества:
- Надежность;
- Длительный срок службы.