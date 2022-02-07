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Пена активная для бесконтактной мойки Fill Inn FL031 (2 л)
5.0
2
Найти аналог
Пена для бесконтактной мойки
    Пена активная для бесконтактной мойки Fill Inn FL031 (2 л)
    Арт. X13150692
    5.0
    2
    Пена активная для бесконтактной мойки Fill Inn FL031 (2 л)

      Пена активная для бесконтактной мойки Fill Inn FL031 (2 л)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13150692
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fill Inn
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		очиститель битумных пятен
      Объем, л
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Пена активная для бесконтактной мойки Fill Inn FL031 (2 л) - профессиональное средство предназначено для быстрого и эффективного удаления загрязнений с кузова автомобиля методом бесконтактной мойки. Входящие в состав активные компоненты обладают высокой моющей и проникающей способностью и с лёгкостью справляются с такими загрязнениями как: битумные пятна, смола, следы от насекомых, дорожная пыль, копоть и грязь. Создает стойкую обильную пену, которая легко смывается с поверхности.

        Преимущества

        • Сохраняет блеск лакокрасочного покрытия автомобиля и защищает его от вредного воздействия окружающей среды
        • Предназначена для мойки автомобилей, эксплуатирующихся зимой в городских условиях
        • Имеет приятный аромат
        • Подходит как для профессиональных автомоек, так и для применения с использованием бытовых мини-моек
        • Может использоваться для мойки всех видов автомобилей
        • Имеет уровень pH от 13 до 14