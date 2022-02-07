Пена активная для бесконтактной мойки Fill Inn FL031 (2 л) - профессиональное средство предназначено для быстрого и эффективного удаления загрязнений с кузова автомобиля методом бесконтактной мойки. Входящие в состав активные компоненты обладают высокой моющей и проникающей способностью и с лёгкостью справляются с такими загрязнениями как: битумные пятна, смола, следы от насекомых, дорожная пыль, копоть и грязь. Создает стойкую обильную пену, которая легко смывается с поверхности.

Преимущества