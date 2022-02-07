Пена активная для бесконтактной мойки Fill Inn FL031 (2 л)
Арт. X13150692
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|очиститель битумных пятен
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Объем, л
|2
Пена активная для бесконтактной мойки Fill Inn FL031 (2 л) - профессиональное средство предназначено для быстрого и эффективного удаления загрязнений с кузова автомобиля методом бесконтактной мойки. Входящие в состав активные компоненты обладают высокой моющей и проникающей способностью и с лёгкостью справляются с такими загрязнениями как: битумные пятна, смола, следы от насекомых, дорожная пыль, копоть и грязь. Создает стойкую обильную пену, которая легко смывается с поверхности.
Преимущества
- Сохраняет блеск лакокрасочного покрытия автомобиля и защищает его от вредного воздействия окружающей среды
- Предназначена для мойки автомобилей, эксплуатирующихся зимой в городских условиях
- Имеет приятный аромат
- Подходит как для профессиональных автомоек, так и для применения с использованием бытовых мини-моек
- Может использоваться для мойки всех видов автомобилей
- Имеет уровень pH от 13 до 14