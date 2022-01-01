Пена монтажная зимняя TYTAN STD "О2" 16933, 750 мл

Преимущества

Многократное использование в течение 60 дней благодаря аппликатору ЭРГО

Точность нанесения

Возможность при использовании пены держать баллон одной рукой

Обеспечивает теплоизоляцию

Обладает звукоизолирующей способностью

Пена зимняя, возможно проведение работ при отрицательных температурах

Высококачественная бытовая полиуретановая пена для монтажа изоляции, герметизации конструкций и заполнения зазоров и трещин с инновационной трубкой аппликатором ЭРГО. Зимняя версия.