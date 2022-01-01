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Пена монтажная зимняя TYTAN STD "О2" 16933, 750 мл
Найти аналог
Монтажная пена
    Пена монтажная зимняя TYTAN STD "О2" 16933, 750 мл
    Арт. Ю00000027520
    Пена монтажная зимняя TYTAN STD "О2" 16933, 750 мл

      Пена монтажная зимняя TYTAN STD "О2" 16933, 750 мл

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000027520

      Характеристики

      Производитель
      		Tytan
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Польша
      Вид баллона
      		готовый к использованию
      Объём, мл
      		750
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Высококачественная бытовая полиуретановая пена для монтажа изоляции, герметизации конструкций и заполнения зазоров и трещин с инновационной трубкой аппликатором ЭРГО. Зимняя версия.

        Преимущества

        • Многократное использование в течение 60 дней благодаря аппликатору ЭРГО
        • Точность нанесения
        • Возможность при использовании пены держать баллон одной рукой
        • Обеспечивает теплоизоляцию
        • Обладает звукоизолирующей способностью
        • Пена зимняя, возможно проведение работ при отрицательных температурах