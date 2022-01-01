Пена монтажная зимняя TYTAN STD "О2" 16933, 750 мл
Арт. Ю00000027520
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Польша
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Вид баллона
|готовый к использованию
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Объём, мл
|750
- Высококачественная бытовая полиуретановая пена для монтажа изоляции, герметизации конструкций и заполнения зазоров и трещин с инновационной трубкой аппликатором ЭРГО. Зимняя версия.
Преимущества
- Многократное использование в течение 60 дней благодаря аппликатору ЭРГО
- Точность нанесения
- Возможность при использовании пены держать баллон одной рукой
- Обеспечивает теплоизоляцию
- Обладает звукоизолирующей способностью
- Пена зимняя, возможно проведение работ при отрицательных температурах