Пена пистолетная, зимняя TYTAN ПРОФИ "О2" 17088, 750 мл

Преимущества

При применении не выделяет паров MDI

После отверждения не выделяет летучие вещества, формальдегиды, аммиак и MDI

Высокий уровень термо- и звукоизоляции

Устойчивость к влаге и плесени

Высококачественная пена для профессионалов с отличной структурой и коротким временем отверждения. Применение: профессиональный монтаж окон и дверей, термо- и звукоизоляция, заполнение и герметизация.