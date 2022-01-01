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Пена пистолетная, зимняя TYTAN ПРОФИ "О2" 17088, 750 мл
580 ₽
Монтажная пена
    Пена пистолетная, зимняя TYTAN ПРОФИ "О2" 17088, 750 мл
    Арт. Ю00000027521
    Пена пистолетная, зимняя TYTAN ПРОФИ "О2" 17088, 750 мл

      Пена пистолетная, зимняя TYTAN ПРОФИ "О2" 17088, 750 мл

      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000027521

      Характеристики

      Производитель
      		Tytan
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Польша
      Вид баллона
      		под пистолет
      Объём, мл
      		750
      Все характеристики
      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Высококачественная пена для профессионалов с отличной структурой и коротким временем отверждения. Применение: профессиональный монтаж окон и дверей, термо- и звукоизоляция, заполнение и герметизация.

        Преимущества

        • При применении не выделяет паров MDI
        • После отверждения не выделяет летучие вещества, формальдегиды, аммиак и MDI
        • Высокий уровень термо- и звукоизоляции
        • Устойчивость к влаге и плесени