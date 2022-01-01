Пена пистолетная, зимняя TYTAN ПРОФИ "О2" 17088, 750 мл
Арт. Ю00000027521
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Польша
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Вид баллона
|под пистолет
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Объём, мл
|750
- Высококачественная пена для профессионалов с отличной структурой и коротким временем отверждения. Применение: профессиональный монтаж окон и дверей, термо- и звукоизоляция, заполнение и герметизация.
Преимущества
- При применении не выделяет паров MDI
- После отверждения не выделяет летучие вещества, формальдегиды, аммиак и MDI
- Высокий уровень термо- и звукоизоляции
- Устойчивость к влаге и плесени