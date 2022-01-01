Пена профессиональная, монтажная, пистолетная, всесезонная Kraftool Fire Stop B1 41186_z01, SVS, 750 мл
Арт. Ю00000005384
Пена профессиональная, монтажная, пистолетная, всесезонная Kraftool Fire Stop B1 41186_z01, SVS, 750 мл
Арт. Ю00000005384
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Вид баллона
|под пистолет
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Объём, мл
|750
- Противопожарная монтажная пена Kraftool Kraftflex Profi, серия "Industrie", для пистолета, 750 мл, B1 ( 41186_z01 ) Огнестойкая монтажная пена предназначена для профессионального использования в быту и строительстве. Применяется при установке противопожарных дверей и окон, заполнении отдушин в противопожарных конструкциях, участках и стыках; проведении монтажных работ по уплотнению и изоляции оконных рам и подоконников, дверных коробок; для заполнения отверстий в стенах, кирпичной кладке, швов и полостей при внутренней и внешней отделке; для изоляции и дополнительной фиксации водопроводных труб (без контакта пены с питьевой водой); для уплотнительных работ вокруг арматуры и несущих конструкций стен, потолка и крыши. Предназначена для использования с пистолетом для пены.
Преимущества
- Огнестойкая
- Класс пожарной безопасности В1 по DIN 4002 и B по EN 13501-1, огнестойкость IE-240
- Профессиональная
- Включает специальные добавки, улучшающие качество пены
- Super Valve System – инновационное запатентованное устройство клапана позволяет хранить баллон в любом положении (не только вертикально)
- Увеличенный срок годности
- Полное затвердевание через 12 часов (при температуре воздуха +20°С, относительной влажности 50%, температуре баллона +20°С)
- Выход пены: 45 л