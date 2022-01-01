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Пена профессиональная, монтажная, пистолетная, всесезонная Kraftool Fire Stop B1 41186_z01, SVS, 750 мл
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Монтажная пена
    Пена профессиональная, монтажная, пистолетная, всесезонная Kraftool Fire Stop B1 41186_z01, SVS, 750 мл
    Арт. Ю00000005384
    Пена профессиональная, монтажная, пистолетная, всесезонная Kraftool Fire Stop B1 41186_z01, SVS, 750 мл

      Пена профессиональная, монтажная, пистолетная, всесезонная Kraftool Fire Stop B1 41186_z01, SVS, 750 мл

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000005384

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Вид баллона
      		под пистолет
      Объём, мл
      		750
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Противопожарная монтажная пена Kraftool Kraftflex Profi, серия "Industrie", для пистолета, 750 мл, B1 ( 41186_z01 ) Огнестойкая монтажная пена предназначена для профессионального использования в быту и строительстве. Применяется при установке противопожарных дверей и окон, заполнении отдушин в противопожарных конструкциях, участках и стыках; проведении монтажных работ по уплотнению и изоляции оконных рам и подоконников, дверных коробок; для заполнения отверстий в стенах, кирпичной кладке, швов и полостей при внутренней и внешней отделке; для изоляции и дополнительной фиксации водопроводных труб (без контакта пены с питьевой водой); для уплотнительных работ вокруг арматуры и несущих конструкций стен, потолка и крыши. Предназначена для использования с пистолетом для пены.

        Преимущества

        • Огнестойкая
        • Класс пожарной безопасности В1 по DIN 4002 и B по EN 13501-1, огнестойкость IE-240
        • Профессиональная
        • Включает специальные добавки, улучшающие качество пены
        • Super Valve System – инновационное запатентованное устройство клапана позволяет хранить баллон в любом положении (не только вертикально)
        • Увеличенный срок годности
        • Полное затвердевание через 12 часов (при температуре воздуха +20°С, относительной влажности 50%, температуре баллона +20°С)
        • Выход пены: 45 л