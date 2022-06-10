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Шкаф-пенал Тритон Эко 30 005.11.0300.101.01.01.U.M1 (без сменных элементов)
5.0
2
Найти аналог
Пеналы, шкафы и тумбы
    Шкаф-пенал Тритон Эко 30 005.11.0300.101.01.01.U.M1 (без сменных элементов)
    Арт. X169154409
    5.0
    2
    Шкаф-пенал Тритон Эко 30 005.11.0300.101.01.01.U.M1 (без сменных элементов)

      Шкаф-пенал Тритон Эко 30 005.11.0300.101.01.01.U.M1 (без сменных элементов)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169154409
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1972x300x299
      Глубина, мм
      		299
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пенал Тритон Эко без смен. эл-ов 30 это небольших размеров шкафчик, идеально подходящий для установки в ванных комнатах или в качестве дополнительного вместилища утвари на кухне. Основа пенала Тритон 30 - ЛДСП, современный, устойчивый к разности температуры и высокой влажности материал. Шкаф-пенал Triton, несмотря на малогабаритность, достаточно вместителен, и удобен в повседневном использовании. В линейке Тритон есть множество расцветок стеллажей, от мягких пастельных, до решительных и ярких оттенков, которые можно подобрать под конкретный декор помещения. Пенал Triton Эко 30 белый выделяется среди других своей универсальностью: его строгий, но при этом лаконичный вид станет акцентом в любом интерьере. Примечание: в данный комплект дверцы шкафа не входят.

        Преимущества шкафа-пенала Triton:

        • Многофункциональность;
        • Вместимость;
        • Компактность;
        • Стильный облик;
        • Влагоустойчивость.

        Комплектация:

        • Шкаф-пенал;
        • Инструкция;
        • Упаковка.

        Внимание! Дверки в комплектацию не входят!