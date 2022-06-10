Шкаф-пенал Тритон Эко 30 005.11.0300.101.01.01.U.M1 (без сменных элементов)

Пенал Тритон Эко без смен. эл-ов 30 это небольших размеров шкафчик, идеально подходящий для установки в ванных комнатах или в качестве дополнительного вместилища утвари на кухне. Основа пенала Тритон 30 - ЛДСП, современный, устойчивый к разности температуры и высокой влажности материал. Шкаф-пенал Triton, несмотря на малогабаритность, достаточно вместителен, и удобен в повседневном использовании. В линейке Тритон есть множество расцветок стеллажей, от мягких пастельных, до решительных и ярких оттенков, которые можно подобрать под конкретный декор помещения. Пенал Triton Эко 30 белый выделяется среди других своей универсальностью: его строгий, но при этом лаконичный вид станет акцентом в любом интерьере. Примечание: в данный комплект дверцы шкафа не входят.

Преимущества шкафа-пенала Triton:

Многофункциональность;

Вместимость;

Компактность;

Стильный облик;

Влагоустойчивость.

Комплектация: