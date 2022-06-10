Шкаф-пенал Тритон Эко 30 005.11.0300.101.01.01.U.M1 (без сменных элементов)
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1972x300x299
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Глубина, мм
|299
Пенал Тритон Эко без смен. эл-ов 30 это небольших размеров шкафчик, идеально подходящий для установки в ванных комнатах или в качестве дополнительного вместилища утвари на кухне. Основа пенала Тритон 30 - ЛДСП, современный, устойчивый к разности температуры и высокой влажности материал. Шкаф-пенал Triton, несмотря на малогабаритность, достаточно вместителен, и удобен в повседневном использовании. В линейке Тритон есть множество расцветок стеллажей, от мягких пастельных, до решительных и ярких оттенков, которые можно подобрать под конкретный декор помещения. Пенал Triton Эко 30 белый выделяется среди других своей универсальностью: его строгий, но при этом лаконичный вид станет акцентом в любом интерьере. Примечание: в данный комплект дверцы шкафа не входят.
Преимущества шкафа-пенала Triton:
- Многофункциональность;
- Вместимость;
- Компактность;
- Стильный облик;
- Влагоустойчивость.
Комплектация:
- Шкаф-пенал;
- Инструкция;
- Упаковка.
Внимание! Дверки в комплектацию не входят!