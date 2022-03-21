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Пенный набор для мойки высокого давления Karcher 2.640-691
5.0
2
5 970 ₽
Запчасти для моек высокого давления
  • Персональная скидка
Пенный набор Karcher 2.640-691
Арт. Х103387
5.0
2
Пенный набор для мойки высокого давления Karcher 2.640-691
  • Персональная скидка

Пенный набор Karcher 2.640-691

Дарим скидки за
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5 970 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х103387
5.0
2

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Тип
пенокомплект
Количество предметов, шт
1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 970 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Система для пенной чистки и дезинфекции с использованием мобильных или стационарных аппаратов HD / HDS. Насадка для нанесения пены, надевается на струйную трубку и инжектор подачи чистящего средства с точным дозирующим клапаном 0 - 5 %.  Наборы сопел для конкретных аппаратов заказываются отдельно. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга высокого давления.