Пенный набор для мойки высокого давления Karcher 2.640-691

Система для пенной чистки и дезинфекции с использованием мобильных или стационарных аппаратов HD / HDS. Насадка для нанесения пены, надевается на струйную трубку и инжектор подачи чистящего средства с точным дозирующим клапаном 0 - 5 %. Наборы сопел для конкретных аппаратов заказываются отдельно. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга высокого давления.