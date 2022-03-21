Пенный набор для мойки высокого давления Karcher 2.640-691

- Персональная скидка
Пенный набор Karcher 2.640-691
Арт. Х103387
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип
|пенокомплект
|
Количество предметов, шт
|1
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Система для пенной чистки и дезинфекции с использованием мобильных или стационарных аппаратов HD / HDS. Насадка для нанесения пены, надевается на струйную трубку и инжектор подачи чистящего средства с точным дозирующим клапаном 0 - 5 %. Наборы сопел для конкретных аппаратов заказываются отдельно. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга высокого давления.