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Пенный набор с насадкой Connect `n` Clean и UFC Karcher 2.643-142
4.7
3
2 250 ₽
2 970 ₽
Пенные насадки для бесконтактной мойки
    Пенный набор с насадкой Connect `n` Clean и UFC Karcher 2.643-142
    Арт. X131504145
    4.7
    3
    Пенный набор с насадкой Connect `n` Clean и UFC Karcher 2.643-142

      Пенный набор с насадкой Connect `n` Clean и UFC Karcher 2.643-142

      • -720 ₽
      2 250 ₽
      2 970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131504145
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пенокомплект
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      • -720 ₽
      2 250 ₽
      2 970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • В набор с насадкой Connect and Clean UFC Karcher 2.643-142 входит пена Karcher UltraFoam Cleaner и пенная насадка. Чистящее средство предназначено для удаления различных загрязнений с поверхности автомобилей, мотоциклов и лодок с помощью аппаратов высокого давления. Хорошо устраняет дорожную грязь, пыль, масла. Используется только с пенной насадкой. Категорически запрещено заливать средство в бак мойки и оставлять на поверхности до высыхания. Необходимое количество пены нанести в зависимости от степени загрязнения, ненадолго оставить, затем смыть водой. Объем пены - 1 л, насадки - 0,6 л.