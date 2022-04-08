Пенный набор с насадкой Connect `n` Clean и UFC Karcher 2.643-142

В набор с насадкой Connect and Clean UFC Karcher 2.643-142 входит пена Karcher UltraFoam Cleaner и пенная насадка. Чистящее средство предназначено для удаления различных загрязнений с поверхности автомобилей, мотоциклов и лодок с помощью аппаратов высокого давления. Хорошо устраняет дорожную грязь, пыль, масла. Используется только с пенной насадкой. Категорически запрещено заливать средство в бак мойки и оставлять на поверхности до высыхания. Необходимое количество пены нанести в зависимости от степени загрязнения, ненадолго оставить, затем смыть водой. Объем пены - 1 л, насадки - 0,6 л.