Фольгированный самоклеющийся пенофол 2000 С-10 (15 п.м.)

Преимущества

Соответствует стандарту ГОСТ (Р 56729-2015)

Защищен от подделок. Алюминиевая фольга оснащена универсальной печатью и закрытым клеевым слоем

Наклеивается на поверхность самостоятельно, что значительно упрощает монтаж

Обладает паро,- гидро,- ветро,- звукоизоляционными свойствами



Материал тонкий, гибкий, легкий и экологически чистый



Поддерживаемые температуры: от -60 до +60 °C

Длина - 15 м

Пенофол-2000 С-10 (15 п.м.) - тепло-, пароизоляция с отражающим эффектом, материал на основе вспененного самозатухающего полиэтилена с закрытыми воздушными порами, дублированный алюминиевой фольгой с одной стороны и покрытый клеем с защитной пленкой с другой стороны. Рекомендуется для утепления любых металлических поверхностей: воздуховодов, трубопроводов, сушильных шкафов, салонов автомобилей и фургонов, также утепления стен, полов, потолков и других ограждающих конструкций внутри помещений для зданий всех типов (жилых, производственных, общественных) как при строительстве новых, так и при реконструкции существующих.