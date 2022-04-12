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Пеногенератор Stihl RE-98-163
5.0
2
Найти аналог
Пенные насадки для бесконтактной мойки
    Пеногенератор Stihl RE-98-163
    Арт. X13150478
    5.0
    2
    Пеногенератор Stihl RE-98-163

      Пеногенератор Stihl RE-98-163

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13150478
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пенокомплект
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пенокомплект STIHL предназначена для нанесения бесконтактных автошампуней и пенных растворов на различные поверхности автомобиля. Достаточно наполнить емкость пеногенератора моющим средством и подключить его к аппарату высокого давления STIHL и можно приступать к работе! Насадка пеногенератор объемом 1 литр имеет широкую горловину. Пеногенератор подходит для использования с мойками высокого давления STIHL RE 88-163.

        Преимущества

        • Простота и удобство
        • Малый вес