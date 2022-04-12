Пеногенератор Stihl RE-98-163
Арт. X13150478
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пенокомплект
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Количество предметов, шт
|1
- Пенокомплект STIHL предназначена для нанесения бесконтактных автошампуней и пенных растворов на различные поверхности автомобиля. Достаточно наполнить емкость пеногенератора моющим средством и подключить его к аппарату высокого давления STIHL и можно приступать к работе! Насадка пеногенератор объемом 1 литр имеет широкую горловину. Пеногенератор подходит для использования с мойками высокого давления STIHL RE 88-163.
Преимущества
- Простота и удобство
- Малый вес