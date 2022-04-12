Пеногенератор Stihl RE-98-163

Преимущества

Простота и удобство

Малый вес

Пенокомплект STIHL предназначена для нанесения бесконтактных автошампуней и пенных растворов на различные поверхности автомобиля. Достаточно наполнить емкость пеногенератора моющим средством и подключить его к аппарату высокого давления STIHL и можно приступать к работе! Насадка пеногенератор объемом 1 литр имеет широкую горловину. Пеногенератор подходит для использования с мойками высокого давления STIHL RE 88-163.