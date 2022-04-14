Пенокомплект Patriot GTR 400
Арт. X131504234
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип
|пенокомплект
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Количество предметов, шт
|1
Пенокомплект PATRIOT GTR 400 для моек высокого давления используется в бытовых и профессиональных условиях для вспенивания моющего средства. Полученной пеной покрывают легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, велосипеды, очищают садовые инструменты, бетонные дорожки. При заполнении защитным и дезинфицирующим средством может применяться для обработки поверхностей из камня и древесины. В комплекте прилагаются переходники, делающие пенокомплект совместимым с большинством моек. Купить пенокомплект PATRIOT GTR 400 можно выгодно в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества пенокомплекта для минимоек PATRIOT GTR 400:
- Эффективность;
- Компактность;
- Простота применения;
- Универсальность;
- Максимальное давление – 180 бар;
- Максимальная температура воды на входе – 60°С.
Совместимость с мойками:
- PATRIOT;
- KÄRCHER;
- BOSCH;
- STIHL;
- Black and Decker;
- CHAMPION;
- MAKITA;
- ELITECH;
- Интерскол;
- PRORAB;
- STURM.
Комплектация:
- Пенокомплект;
- Переходники (4 шт.);
- Упаковка.