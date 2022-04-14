Пенокомплект PATRIOT GTR 400 для моек высокого давления используется в бытовых и профессиональных условиях для вспенивания моющего средства. Полученной пеной покрывают легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, велосипеды, очищают садовые инструменты, бетонные дорожки. При заполнении защитным и дезинфицирующим средством может применяться для обработки поверхностей из камня и древесины. В комплекте прилагаются переходники, делающие пенокомплект совместимым с большинством моек. Купить пенокомплект PATRIOT GTR 400 можно выгодно в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества пенокомплекта для минимоек PATRIOT GTR 400:

Эффективность;

Компактность;

Простота применения;

Универсальность;

Максимальное давление – 180 бар;

Максимальная температура воды на входе – 60°С.

Совместимость с мойками:

PATRIOT;

KÄRCHER;

BOSCH;

STIHL;

Black and Decker;

CHAMPION;

MAKITA;

ELITECH;

Интерскол;

PRORAB;

STURM.

Комплектация: