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Пенокомплект Patriot GTR 400
4.3
4
1 949 ₽
2 740 ₽
Пенные насадки для бесконтактной мойки
    Пенокомплект Patriot GTR 400
    Арт. X131504234
    4.3
    4
    Пенокомплект Patriot GTR 400
    Пенокомплект Patriot GTR 400
    Пенокомплект Patriot GTR 400
      Пенокомплект Patriot GTR 400
      Пенокомплект Patriot GTR 400
      Пенокомплект Patriot GTR 400

      Пенокомплект Patriot GTR 400

      • -791 ₽
      1 949 ₽
      2 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131504234
      4.3
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		пенокомплект
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      • -791 ₽
      1 949 ₽
      2 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Пенокомплект PATRIOT GTR 400 для моек высокого давления используется в бытовых и профессиональных условиях для вспенивания моющего средства. Полученной пеной покрывают легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, велосипеды, очищают садовые инструменты, бетонные дорожки. При заполнении защитным и дезинфицирующим средством может применяться для обработки поверхностей из камня и древесины. В комплекте прилагаются переходники, делающие пенокомплект совместимым с большинством моек. Купить пенокомплект PATRIOT GTR 400 можно выгодно в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества пенокомплекта для минимоек PATRIOT GTR 400:

        • Эффективность;
        • Компактность;
        • Простота применения;
        • Универсальность;
        • Максимальное давление – 180 бар;
        • Максимальная температура воды на входе – 60°С.

        Совместимость с мойками:

        • PATRIOT;
        • KÄRCHER;
        • BOSCH;
        • STIHL;
        • Black and Decker;
        • CHAMPION;
        • MAKITA;
        • ELITECH;
        • Интерскол;
        • PRORAB;
        • STURM.

        Комплектация:

        • Пенокомплект;
        • Переходники (4 шт.);
        • Упаковка.