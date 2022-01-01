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Перчатки Ansell ХАЙКРОН 27-600 манжета покр. частичное нитрил, 10 (пара)
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Рабочие перчатки
    Перчатки Ansell ХАЙКРОН 27-600 манжета покр. частичное нитрил, 10 (пара)
    Арт. X132804134
    Перчатки Ansell ХАЙКРОН 27-600 манжета покр. частичное нитрил, 10 (пара)

      Перчатки Ansell ХАЙКРОН 27-600 манжета покр. частичное нитрил, 10 (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132804134

      Характеристики

      Производитель
      		Ansell
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Австралия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		маслобензостойкие (МБС), для сада и огорода, строительные, хозяйственные
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Маслобензостойкие высокопрочные эластичные перчатки предназначены для работы с грубыми и жесткими поверхностями, защищают от проколов и порезов. Являются аналогом рукавиц КР, превосходят их по сроку носки в 6-7 раз. В 12-15 раз долговечнее брезентовых рукавиц. Идеально подходят для работы с абразивными материалами, такими как литье, кованые изделия, кирпич. Обработаны специальным составом, предотвращающим раздражение кожи рук. Применяются в нефтяной, газовой, химической промышленности, строительстве и на транспорте.

        Преимущества

        • Большие прочные перчатки для грубой напряженной работы: служат в три раза дольше, чем кожаные перчатки для тяжелых видов работ
        • Уникальный материал на основе нитрила, разработанный компанией Ansell
        • Обладает повышенной стойкостью при контакте с острыми предметами и абразивными материалами
        • Более прочные и гибкие, чем перчатки из ПВХ
        • Также являются прекрасной преградой для смазок и масел и при этом не распадаются, как кожаные или хлопчатобумажные перчатки
        • Не содержат силикона
        • Гарантируют чистоту при изготовлении металлических изделий и двигателей