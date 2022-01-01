Перчатки Ansell ХАЙКРОН 27-600 манжета покр. частичное нитрил, 10 (пара)

Преимущества

Большие прочные перчатки для грубой напряженной работы: служат в три раза дольше, чем кожаные перчатки для тяжелых видов работ

Уникальный материал на основе нитрила, разработанный компанией Ansell

Обладает повышенной стойкостью при контакте с острыми предметами и абразивными материалами

Более прочные и гибкие, чем перчатки из ПВХ

Также являются прекрасной преградой для смазок и масел и при этом не распадаются, как кожаные или хлопчатобумажные перчатки

Не содержат силикона

Гарантируют чистоту при изготовлении металлических изделий и двигателей

Маслобензостойкие высокопрочные эластичные перчатки предназначены для работы с грубыми и жесткими поверхностями, защищают от проколов и порезов. Являются аналогом рукавиц КР, превосходят их по сроку носки в 6-7 раз. В 12-15 раз долговечнее брезентовых рукавиц. Идеально подходят для работы с абразивными материалами, такими как литье, кованые изделия, кирпич. Обработаны специальным составом, предотвращающим раздражение кожи рук. Применяются в нефтяной, газовой, химической промышленности, строительстве и на транспорте.