Перчатки Ansell ХАЙКРОН 27-600 манжета покр. частичное нитрил, 10 (пара)
Арт. X132804134
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Австралия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|маслобензостойкие (МБС), для сада и огорода, строительные, хозяйственные
- Маслобензостойкие высокопрочные эластичные перчатки предназначены для работы с грубыми и жесткими поверхностями, защищают от проколов и порезов. Являются аналогом рукавиц КР, превосходят их по сроку носки в 6-7 раз. В 12-15 раз долговечнее брезентовых рукавиц. Идеально подходят для работы с абразивными материалами, такими как литье, кованые изделия, кирпич. Обработаны специальным составом, предотвращающим раздражение кожи рук. Применяются в нефтяной, газовой, химической промышленности, строительстве и на транспорте.
Преимущества
- Большие прочные перчатки для грубой напряженной работы: служат в три раза дольше, чем кожаные перчатки для тяжелых видов работ
- Уникальный материал на основе нитрила, разработанный компанией Ansell
- Обладает повышенной стойкостью при контакте с острыми предметами и абразивными материалами
- Более прочные и гибкие, чем перчатки из ПВХ
- Также являются прекрасной преградой для смазок и масел и при этом не распадаются, как кожаные или хлопчатобумажные перчатки
- Не содержат силикона
- Гарантируют чистоту при изготовлении металлических изделий и двигателей