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Сварочные перчатки Esab 2007 Heavy Duty Black (пара)
5.0
2
Найти аналог
Краги сварщика
    Сварочные перчатки Esab 2007 Heavy Duty Black (пара)
    Арт. Х15269
    5.0
    2
    Сварочные перчатки Esab 2007 Heavy Duty Black (пара)
    Сварочные перчатки Esab 2007 Heavy Duty Black (пара)
      Сварочные перчатки Esab 2007 Heavy Duty Black (пара)
      Сварочные перчатки Esab 2007 Heavy Duty Black (пара)

      Сварочные перчатки Esab 2007 Heavy Duty Black (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15269
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		для сварки
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краги пятипалые ESAB Heavy Duty Black – одни из самых популярных перчаток для сварщика. Надежные, качественные, гарантирующие отличную защиту рук при тяжелых условиях работы.

        Преимущества

        • Изготовлены из двух слоев натуральной воловьей кожи, что делает их очень прочными и долговечными, при этом они приятные на ощупь и удобные при носке
        • Ладонь с усиленной защитой – это обеспечивает дополнительную защиту от истирания
        • Прошиты нитью Kevlar®. Она обладает высокой механической прочностью, не тянется, не воспламеняется и устойчива к различным реагентам
        • Цвет краг черного цвета 
        • Популярность его обоснована тем, что в условиях повышенных механических нагрузок и работы с маслами, железом и различными загрязняющими элементами, длительное время не видно загрязнений