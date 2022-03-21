Сварочные перчатки Esab 2007 Heavy Duty Black (пара)

Преимущества

Изготовлены из двух слоев натуральной воловьей кожи, что делает их очень прочными и долговечными, при этом они приятные на ощупь и удобные при носке

Ладонь с усиленной защитой – это обеспечивает дополнительную защиту от истирания

Прошиты нитью Kevlar®. Она обладает высокой механической прочностью, не тянется, не воспламеняется и устойчива к различным реагентам

Цвет краг черного цвета

Популярность его обоснована тем, что в условиях повышенных механических нагрузок и работы с маслами, железом и различными загрязняющими элементами, длительное время не видно загрязнений

Краги пятипалые ESAB Heavy Duty Black – одни из самых популярных перчаток для сварщика. Надежные, качественные, гарантирующие отличную защиту рук при тяжелых условиях работы.