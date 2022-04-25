Перчатки Esab Супер-Софт 5006 (пара)
Арт. Х15272
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|сварочные краги
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Назначение
|профессиональные, для сварки
- Перчатки ESAB TIG SuperSoft 0700005006 эксклюзивные, исключительно мягкие сварочные перчатки изготовлены из высококачественной овечьей кожи.
Преимущества
- Швы прошиты кевларом
- Прямой большой палец облегчает захват различных объектов
- Кожаные манжеты длиной 13 см
- Указательный палец бесшовный для улучшения гибкости