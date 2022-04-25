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Перчатки Esab Супер-Софт 5006 (пара)
5.0
2
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Краги сварщика
    Перчатки Esab Супер-Софт 5006 (пара)
    Арт. Х15272
    5.0
    2
    Перчатки Esab Супер-Софт 5006 (пара)
    Перчатки Esab Супер-Софт 5006 (пара)
      Перчатки Esab Супер-Софт 5006 (пара)
      Перчатки Esab Супер-Софт 5006 (пара)

      Перчатки Esab Супер-Софт 5006 (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15272
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		профессиональные, для сварки
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Перчатки ESAB TIG SuperSoft 0700005006 эксклюзивные, исключительно мягкие сварочные перчатки изготовлены из высококачественной овечьей кожи.

        Преимущества

        • Швы прошиты кевларом
        • Прямой большой палец облегчает захват различных объектов
        • Кожаные манжеты длиной 13 см
        • Указательный палец бесшовный для улучшения гибкости