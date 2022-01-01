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Перчатки Ханты шерсть,тинсулейт,спилок (пара)
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Спилковые перчатки
    Перчатки Ханты шерсть,тинсулейт,спилок (пара)
    Арт. X132804104
    Перчатки Ханты шерсть,тинсулейт,спилок (пара)
    Перчатки Ханты шерсть,тинсулейт,спилок (пара)
    Перчатки Ханты шерсть,тинсулейт,спилок (пара)
      Перчатки Ханты шерсть,тинсулейт,спилок (пара)
      Перчатки Ханты шерсть,тинсулейт,спилок (пара)
      Перчатки Ханты шерсть,тинсулейт,спилок (пара)

      Перчатки Ханты шерсть,тинсулейт,спилок (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132804104

      Характеристики

      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		строительные, хозяйственные, для пониженных температур
      Материал
      		акрил, шерсть, спилок, тинсулейт
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • При изготовлении перчаток использовался материал, состоящий на 50 % из шерсти, на 50 % – из акрила. В сочетании с тинсулейтом (утеплителем) обеспечивает высокие термоизолирующие свойства изделия. Работать в таких перчатках можно, не рискуя обморозить руки, даже в условиях крайне низких температур. Также материал отличается легкостью в уходе и длительным сроком эксплуатации.

        Преимущества

        • Плотный спилок, которым обшита поверхность ладони, защитит руки работника от механического истирания, порезов и проколов
        • Основа перчатки имеет анатомическую форму
        • Мягкая и эластичная манжета-резинка удобно облегает запястье и фиксирует перчатку на кисти
        • Перчатки предназначены для защиты рук от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий при работе в условиях пониженных температур