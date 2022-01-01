Перчатки Ханты шерсть,тинсулейт,спилок (пара)

Преимущества

Плотный спилок, которым обшита поверхность ладони, защитит руки работника от механического истирания, порезов и проколов

Основа перчатки имеет анатомическую форму

Мягкая и эластичная манжета-резинка удобно облегает запястье и фиксирует перчатку на кисти

Перчатки предназначены для защиты рук от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий при работе в условиях пониженных температур

При изготовлении перчаток использовался материал, состоящий на 50 % из шерсти, на 50 % – из акрила. В сочетании с тинсулейтом (утеплителем) обеспечивает высокие термоизолирующие свойства изделия. Работать в таких перчатках можно, не рискуя обморозить руки, даже в условиях крайне низких температур. Также материал отличается легкостью в уходе и длительным сроком эксплуатации.