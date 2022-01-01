Перчатки Ханты шерсть,тинсулейт,спилок (пара)
Арт. X132804104
Характеристики
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|строительные, хозяйственные, для пониженных температур
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Материал
|акрил, шерсть, спилок, тинсулейт
- При изготовлении перчаток использовался материал, состоящий на 50 % из шерсти, на 50 % – из акрила. В сочетании с тинсулейтом (утеплителем) обеспечивает высокие термоизолирующие свойства изделия. Работать в таких перчатках можно, не рискуя обморозить руки, даже в условиях крайне низких температур. Также материал отличается легкостью в уходе и длительным сроком эксплуатации.
Преимущества
- Плотный спилок, которым обшита поверхность ладони, защитит руки работника от механического истирания, порезов и проколов
- Основа перчатки имеет анатомическую форму
- Мягкая и эластичная манжета-резинка удобно облегает запястье и фиксирует перчатку на кисти
- Перчатки предназначены для защиты рук от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий при работе в условиях пониженных температур