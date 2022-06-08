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Нейлоновые перчатки с частичным нитриловым покрытием, утепленные, 15 г (пара)
5.0
2
Найти аналог
Рабочие перчатки
    Нейлоновые перчатки с частичным нитриловым покрытием, утепленные, 15 г (пара)
    Арт. X132804166
    5.0
    2
    Нейлоновые перчатки с частичным нитриловым покрытием, утепленные, 15 г (пара)

      Нейлоновые перчатки с частичным нитриловым покрытием, утепленные, 15 г (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132804166
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Safety System
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для монтажных работ, строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Перчатки нейлоновые с ¾ нитриловым покрытием предназначены для работников электронной, автомобильной, мебельной, стекольной промышленности, где необходима высокая тактильная чувствительность. Могут применяться для защиты от пыли и различных загрязнений. Рационально использовать их при работе с хрупкими предметами, обладающими округлой поверхностью, оптикой, для лабораторных работ.

        Преимущества

        • Предназначена для работы с умеренно замасленными деталями на производстве и при техническом обслуживании оборудования
        • Хороший захват
        • Износостойкость