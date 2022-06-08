Нейлоновые перчатки с частичным нитриловым покрытием, утепленные, 15 г (пара)
Арт. X132804166
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для монтажных работ, строительные, хозяйственные
- Перчатки нейлоновые с ¾ нитриловым покрытием предназначены для работников электронной, автомобильной, мебельной, стекольной промышленности, где необходима высокая тактильная чувствительность. Могут применяться для защиты от пыли и различных загрязнений. Рационально использовать их при работе с хрупкими предметами, обладающими округлой поверхностью, оптикой, для лабораторных работ.
Преимущества
- Предназначена для работы с умеренно замасленными деталями на производстве и при техническом обслуживании оборудования
- Хороший захват
- Износостойкость