Нейлоновые перчатки с частичным нитриловым покрытием, утепленные, 15 г (пара)

Преимущества

Предназначена для работы с умеренно замасленными деталями на производстве и при техническом обслуживании оборудования

Хороший захват

Износостойкость

Перчатки нейлоновые с ¾ нитриловым покрытием предназначены для работников электронной, автомобильной, мебельной, стекольной промышленности, где необходима высокая тактильная чувствительность. Могут применяться для защиты от пыли и различных загрязнений. Рационально использовать их при работе с хрупкими предметами, обладающими округлой поверхностью, оптикой, для лабораторных работ.