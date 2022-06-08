Масловодоотталкивающие нейлоновые перчатки с нитриловым покрытием, 15 г (пара)
Арт. X132804167
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|рабочие перчатки
|
Назначение
|маслобензостойкие (МБС), хозяйственные, профессиональные
- Перчатки нейлоновые, 15 g, полностью облитые вспененным нитрилом.
Преимущества
- Масло-водоотталкивающие
- Текстура облива – микропена
- Перчатки соответствуют стандарту EN 388
- Данные СЗР обладает высокими показателями механической защиты
- Цвет черный
- Комфортны при длительном использовании, гарантируют плотное прилегание