Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Масловодоотталкивающие нейлоновые перчатки с нитриловым покрытием, 15 г (пара)
4.5
2
160 ₽
Рабочие перчатки
    Масловодоотталкивающие нейлоновые перчатки с нитриловым покрытием, 15 г (пара)
    Арт. X132804167
    4.5
    2
    Масловодоотталкивающие нейлоновые перчатки с нитриловым покрытием, 15 г (пара)

      Масловодоотталкивающие нейлоновые перчатки с нитриловым покрытием, 15 г (пара)

      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X132804167
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Safety System
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		маслобензостойкие (МБС), хозяйственные, профессиональные
      Все характеристики
      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки нейлоновые, 15 g, полностью облитые вспененным нитрилом.

        Преимущества

        • Масло-водоотталкивающие
        • Текстура облива – микропена
        • Перчатки соответствуют стандарту EN 388
        • Данные СЗР обладает высокими показателями механической защиты
        • Цвет черный
        • Комфортны при длительном использовании, гарантируют плотное прилегание