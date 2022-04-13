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Перчатки Nitras ПВХ (пара)
5.0
2
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Перчатки трикотажные
    Перчатки Nitras ПВХ (пара)
    Арт. Х15333
    5.0
    2
    Перчатки Nitras ПВХ (пара)

      Перчатки Nitras ПВХ (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15333
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		маслобензостойкие (МБС), строительные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяются для защиты рук от масел, бензина и иных нефтепродуктов при переноске различных предметов и обслуживания техники.

        Преимущества

        • Обеспечивают хороший захват на скользких поверхностях
        • Изготовлены из высококачественного ПВХ на трикотажной основе
        • Покрыты нитрилом в 2 слоя, обеспечивающим высокую плотность изделия, что позволяет использовать перчатки при работе с грубыми и различными твердыми покрытиями, абразивными металлами, металлоконструкциями, металлической стружкой, и иными строительными материалами
        • Мягкий манжет - резинка, который плотно обхватывает кисть руки, почти полностью исключается возможность получения травмы и попадания внутрь различных осколков
        • Перчатки отличаются долговечностью и хорошей износоустойчивостью