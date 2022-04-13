Перчатки Nitras ПВХ (пара)
Арт. Х15333
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|маслобензостойкие (МБС), строительные
- Применяются для защиты рук от масел, бензина и иных нефтепродуктов при переноске различных предметов и обслуживания техники.
Преимущества
- Обеспечивают хороший захват на скользких поверхностях
- Изготовлены из высококачественного ПВХ на трикотажной основе
- Покрыты нитрилом в 2 слоя, обеспечивающим высокую плотность изделия, что позволяет использовать перчатки при работе с грубыми и различными твердыми покрытиями, абразивными металлами, металлоконструкциями, металлической стружкой, и иными строительными материалами
- Мягкий манжет - резинка, который плотно обхватывает кисть руки, почти полностью исключается возможность получения травмы и попадания внутрь различных осколков
- Перчатки отличаются долговечностью и хорошей износоустойчивостью