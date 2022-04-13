Перчатки Nitras ПВХ (пара)

Преимущества

Обеспечивают хороший захват на скользких поверхностях

Изготовлены из высококачественного ПВХ на трикотажной основе

Покрыты нитрилом в 2 слоя, обеспечивающим высокую плотность изделия, что позволяет использовать перчатки при работе с грубыми и различными твердыми покрытиями, абразивными металлами, металлоконструкциями, металлической стружкой, и иными строительными материалами

Мягкий манжет - резинка, который плотно обхватывает кисть руки, почти полностью исключается возможность получения травмы и попадания внутрь различных осколков

Перчатки отличаются долговечностью и хорошей износоустойчивостью

Применяются для защиты рук от масел, бензина и иных нефтепродуктов при переноске различных предметов и обслуживания техники.