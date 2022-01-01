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Перчатки Optima HANDY, спилковые комбинированные (пара)
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Спилковые перчатки
    Перчатки Optima HANDY, спилковые комбинированные (пара)
    Арт. X132804107
    Перчатки Optima HANDY, спилковые комбинированные (пара)

      Перчатки Optima HANDY, спилковые комбинированные (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132804107

      Характеристики

      Производитель
      		Optima
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для монтажных работ, строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кожаные перчатки Optima HANDY предназначены для защиты рук от механических травм при выполнении строительных, промышленных, бытовых и плотницких работ. Изготовлены из коровьей кожи. Тыльная часть перчаток сшита из натурального хлопка, что позволяет рукам дышать, а жесткая предохранительная манжета обеспечивает защиту запястий.

        Преимущества

        • Качественный коровий спилок обеспечивает защиту от проколов, порезов и истирания
        • Гибкость, чувствительность пальцев и отличный захват
        • Плотный натуральный хлопок на тыльной стороне для комфорта и воздухообмена
        • Спилковое усиление на тыльной стороне для дополнительной защиты суставов
        • Широкая жесткая манжета для защиты запястья и фиксации поверх рукавов
        • Длина, см: 27
        • Вес, г: 200
        • Подкладка: ХБ