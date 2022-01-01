Перчатки Optima HANDY, спилковые комбинированные (пара)
Арт. X132804107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для монтажных работ, строительные, хозяйственные
- Кожаные перчатки Optima HANDY предназначены для защиты рук от механических травм при выполнении строительных, промышленных, бытовых и плотницких работ. Изготовлены из коровьей кожи. Тыльная часть перчаток сшита из натурального хлопка, что позволяет рукам дышать, а жесткая предохранительная манжета обеспечивает защиту запястий.
Преимущества
- Качественный коровий спилок обеспечивает защиту от проколов, порезов и истирания
- Гибкость, чувствительность пальцев и отличный захват
- Плотный натуральный хлопок на тыльной стороне для комфорта и воздухообмена
- Спилковое усиление на тыльной стороне для дополнительной защиты суставов
- Широкая жесткая манжета для защиты запястья и фиксации поверх рукавов
- Длина, см: 27
- Вес, г: 200
- Подкладка: ХБ