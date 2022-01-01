Перчатки Optima HANDY, спилковые комбинированные (пара)

Преимущества

Качественный коровий спилок обеспечивает защиту от проколов, порезов и истирания

Гибкость, чувствительность пальцев и отличный захват

Плотный натуральный хлопок на тыльной стороне для комфорта и воздухообмена

Спилковое усиление на тыльной стороне для дополнительной защиты суставов

Широкая жесткая манжета для защиты запястья и фиксации поверх рукавов

Длина, см: 27

Вес, г: 200

Подкладка: ХБ

Кожаные перчатки Optima HANDY предназначены для защиты рук от механических травм при выполнении строительных, промышленных, бытовых и плотницких работ. Изготовлены из коровьей кожи. Тыльная часть перчаток сшита из натурального хлопка, что позволяет рукам дышать, а жесткая предохранительная манжета обеспечивает защиту запястий.